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    П’ять суддів Верховного суду звинуватили Зеленського у прихованій агітації за «Слугу народу»

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    Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення - П’ять суддів Верховного суду звинуватили Зеленського у прихованій агітації за «Слугу народу»
    Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення
    Фото: Офісу президента

    Відеозвернення Зеленського про «всенародне опитування» є політичною рекламою і прихованою агітацією, зазначили судді в «окремій думці»

    Судді Великої палати Верховного суду Віктор Пророк, Тетяна Анцупова, Олена Кібенко, Леонід Лобойко і Дмитро Гудима визнали протиправними дії президента Володимира Зеленського. Мова про оприлюднення 13-16 жовтня 2020 року відеозвернень щодо загальнонаціонального опитування в день чергових місцевих виборів.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окремі думки вказаних суддів, датовані 25 жовтня, тобто у день проведення місцевих виборів.

    Ці судді не погодилися з рішенням Великої палати Верховного суду, яка відмовила у задоволенні позову кандидатки у депутати Київської міської ради Наталії Новак до президента. На думку позивачки, дії глави держави є прихованою передвиборною агітацією через оприлюднення ним відеозвернень про проведення загальнонаціонального опитування у день виборів. Натомість Велика палата Верховного суду вважала, що глава держави під час відеозвернень прямо не спонукав виборців голосувати за певного кандидата чи партію.

    Разом з тим, на думку суддів Великої палати Верховного суду Віктора Пророка, Тетяни Анцупової, Олени Кібенко і Леоніда Лобойка, словосполучення «Україна - це ти!», яке Володимир Зеленський використав під час відеозвернень 13-16 жовтня, є передвиборним гаслом політичної партії «Слуга народу» на чергових місцевих виборах.

    «На нашу думку, загальновідомими є обставини, що політична партія «Слуга народу», назва якої запозичена з однойменного телевізійного проекту, в якому головну роль зіграв актор Володимир Зеленський, асоціюється з президентом України. Саме ця політична партія висувала Володимира Зеленського кандидатом у президенти; під його політичними гаслами політична партія «Слуга народу» брала участь у дострокових парламентських виборах 2019 року та досі користується його підтримкою. Таким чином, у свідомості виборців відповідач і пов`язана з ним політична партія «Слуга народу» є нероздільними суб`єктами політичної діяльності, які реалізують спільну політичну програму, про що прямо зазначено у передвиборній програмі цієї партії… Отже, на підставі аналізу загальновідомих обставин, наданих сторонами доказів і пояснень сторін можна зробити висновок, що однією з цілей проведення загальнонаціонального опитування у день проведення місцевих виборів є мобілізація президентом України виборців, які його підтримують, спонукання їх прийти та проголосувати в день виборів за кандидатів від політичної партії «Слуга народу». Тому відеозвернення відповідача, яких стосується цей спір, мали бути марковані як політична реклама», – зазначено  в окремій думці суддів.

    Судді зауважили, що у дії глави держави можна розцінювати як приховану передвиборну агітацію за політичну партію «Слуга народу».

    Зі свого боку суддя Великої палати Верховного суду Дмитро Гудима також зазначив: висловлювання президентом «Україна – це ти!» під час відеозвернень є прихованою передвиборною агітацією. Тому, як наголосив служитель Феміди, Велика палата Верховного Суду мала би частково задовольнити апеляційну скаргу позивачки, визнавши протиправними дії президента Володимира Зеленського щодо участі у передвиборній агітації на чергових місцевих виборах 25 жовтня шляхом оприлюднення 13-16 жовтня 2020 року відеозвернень з використанням гасла політичної партії «Слуга народу» про проведення загальнонаціонального опитування через відсутність позначення цих відеозвернень як політичної реклами, а також через відсутність у глави держави повноважень з ініціювання такого опитування.

    Нагадаємо, що 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Паралельно з ними президент Володимир Зеленський поставив виборцям 5 питань, на які вони могли дати відповідь біля виборчих дільниць. Ось перелік:

    1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
    2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
    3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
    4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
    5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

    Додамо, що у провладній партії задоволення проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.

    У партіїї «Слуга народу» оприлюднили результати 74% прорахованих бюлетенів ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування.

    Наразі результати виглядають так:

    • Довічне за корупцію. Так - 82,97%, проти - 13,8%
    • Вільна економічна зона на Донбасі. Так - 46,70%, проти - 46,4%
    • Зменшити кількості депутатів. Так - 89,60%, проти - 7,1%
    • Легалізувати медичний канабіс. Так - 64,88%, проти - 29,5%
    • Будапештський меморандум. Так - 74,12%, проти - 17,2%
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