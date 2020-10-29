П’ять суддів Верховного суду звинуватили Зеленського у прихованій агітації за «Слугу народу»



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Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення Фото: Офісу президента

Відеозвернення Зеленського про «всенародне опитування» є політичною рекламою і прихованою агітацією, зазначили судді в «окремій думці»

Судді Великої палати Верховного суду Віктор Пророк, Тетяна Анцупова, Олена Кібенко, Леонід Лобойко і Дмитро Гудима визнали протиправними дії президента Володимира Зеленського. Мова про оприлюднення 13-16 жовтня 2020 року відеозвернень щодо загальнонаціонального опитування в день чергових місцевих виборів.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окремі думки вказаних суддів, датовані 25 жовтня, тобто у день проведення місцевих виборів.

Ці судді не погодилися з рішенням Великої палати Верховного суду, яка відмовила у задоволенні позову кандидатки у депутати Київської міської ради Наталії Новак до президента. На думку позивачки, дії глави держави є прихованою передвиборною агітацією через оприлюднення ним відеозвернень про проведення загальнонаціонального опитування у день виборів. Натомість Велика палата Верховного суду вважала, що глава держави під час відеозвернень прямо не спонукав виборців голосувати за певного кандидата чи партію.

Разом з тим, на думку суддів Великої палати Верховного суду Віктора Пророка, Тетяни Анцупової, Олени Кібенко і Леоніда Лобойка, словосполучення «Україна - це ти!», яке Володимир Зеленський використав під час відеозвернень 13-16 жовтня, є передвиборним гаслом політичної партії «Слуга народу» на чергових місцевих виборах.

«На нашу думку, загальновідомими є обставини, що політична партія «Слуга народу», назва якої запозичена з однойменного телевізійного проекту, в якому головну роль зіграв актор Володимир Зеленський, асоціюється з президентом України. Саме ця політична партія висувала Володимира Зеленського кандидатом у президенти; під його політичними гаслами політична партія «Слуга народу» брала участь у дострокових парламентських виборах 2019 року та досі користується його підтримкою. Таким чином, у свідомості виборців відповідач і пов`язана з ним політична партія «Слуга народу» є нероздільними суб`єктами політичної діяльності, які реалізують спільну політичну програму, про що прямо зазначено у передвиборній програмі цієї партії… Отже, на підставі аналізу загальновідомих обставин, наданих сторонами доказів і пояснень сторін можна зробити висновок, що однією з цілей проведення загальнонаціонального опитування у день проведення місцевих виборів є мобілізація президентом України виборців, які його підтримують, спонукання їх прийти та проголосувати в день виборів за кандидатів від політичної партії «Слуга народу». Тому відеозвернення відповідача, яких стосується цей спір, мали бути марковані як політична реклама», – зазначено в окремій думці суддів.

Судді зауважили, що у дії глави держави можна розцінювати як приховану передвиборну агітацію за політичну партію «Слуга народу».

Зі свого боку суддя Великої палати Верховного суду Дмитро Гудима також зазначив: висловлювання президентом «Україна – це ти!» під час відеозвернень є прихованою передвиборною агітацією. Тому, як наголосив служитель Феміди, Велика палата Верховного Суду мала би частково задовольнити апеляційну скаргу позивачки, визнавши протиправними дії президента Володимира Зеленського щодо участі у передвиборній агітації на чергових місцевих виборах 25 жовтня шляхом оприлюднення 13-16 жовтня 2020 року відеозвернень з використанням гасла політичної партії «Слуга народу» про проведення загальнонаціонального опитування через відсутність позначення цих відеозвернень як політичної реклами, а також через відсутність у глави держави повноважень з ініціювання такого опитування.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Паралельно з ними президент Володимир Зеленський поставив виборцям 5 питань, на які вони могли дати відповідь біля виборчих дільниць. Ось перелік:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Додамо, що у провладній партії задоволення проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.

У партіїї «Слуга народу» оприлюднили результати 74% прорахованих бюлетенів ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування.

Наразі результати виглядають так:

Довічне за корупцію. Так - 82,97%, проти - 13,8%

Вільна економічна зона на Донбасі. Так - 46,70%, проти - 46,4%

Зменшити кількості депутатів. Так - 89,60%, проти - 7,1%

Легалізувати медичний канабіс. Так - 64,88%, проти - 29,5%

Будапештський меморандум. Так - 74,12%, проти - 17,2%

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