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    П'ятниця в Україні буде спекотною

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    П'ятниця в Україні буде спекотною

    Опадів сьогодні синоптики не прогнозують

    Погода на сьогодні: 10 серпня 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За даними синоптиків, на заході очікується температура від +27 до +30 градусів, вночі до +20.

    На півночі країни сьогодні вдень температура повітря від +25 до +28 градусів вдень і до +15 вночі, у центральних областях без опадів, від +26 до +29, вдень до +16 вночі.

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    У східних областях без опадів, денна температура від +25 до +29, вночі - до +17 градусів.

    На півдні сонячно, вдень від +29 до +31, вночі - до +18, у Криму температура підніметься до +29, опадів не очікується.

    У Києві сьогодні без опадів, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +13 до +15.

     

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