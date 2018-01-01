Глава МЗС Данії: Антикорупційний суд – ключове завдання України

Заснування Антикорупційного суду завершить антикорупційні зміни, наголосив глава МЗС Данії

Україна повинна якнайшвидше запустити роботу Антикорупційного суду, який стане ключовою ланкою у роботі антикорупційних інституцій. Про це сказав глава МЗС Данії Андерс Самуельсен під час виступу у Києві на конференції «Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні». «Заснування Антикорупційного суду –



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Глава МЗС Данії Андерс Самуельсен

Заснування Антикорупційного суду завершить антикорупційні зміни, наголосив глава МЗС Данії

Україна повинна якнайшвидше запустити роботу Антикорупційного суду, який стане ключовою ланкою у роботі антикорупційних інституцій.

Про це сказав глава МЗС Данії Андерс Самуельсен під час виступу у Києві на конференції «Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні».

«Заснування Антикорупційного суду – ключове завдання. Воно завершить антикорупційні зміни і забезпечить, щоб всі антикорупційні інституції могли працювати спільно, даючи видимі результати у боротьбі з корупцією», - сказав Самуельсен.

Він підкреслив, що необхідно продовжувати шлях реформ і забезпечувати їх незворотність.

«Найбільш важливою буде боротьба між новою та старою Україною. Якщо корупцію не вдасться побороти, Україна не зможе забезпечити інвестиції, робочі місця і добитися довіри ні у партнерів, ні у власного народу», - додав він.

Міністр додав, що Данія очолює велику антикорупційну програму в Україні і підтримує такі реформи, як децентралізація.

«Кожну із цих реформ – пенсійну, освітню - буде непросто втілити. Ми підтримуємо реформи і сподіваємося на їхнє продовження. Україна вже здійснила дуже важливі кроки у трансформації на євроінтегроване суспільство. Ті, хто каже, що в Україні нічого не змінилося, помиляються. Але для досягнення запланованого успіху ще багато чого треба зробити», - сказав Самуельсен.

Цього тижня МВФ також закликав терміново розглянути законопроект про Антикорупційний суд.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Київ має дослухатися до рекомендацій щодо антикорупційного суду лише доти, доки проект відповідатиме законодавству України.

Джерело: Європейська правда