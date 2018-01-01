Україна не досягла з МВФ остаточних домовленостей щодо Антикорупційного суду - Данилюк

За словами Данилюка, між Україною та МВФ є «певний прогрес, але остаточної домовленості не було досягнуто»

Україна не досягла з Міжнародним валютним фондом остаточних домовленостей щодо Антикорупційного суду. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк. «Був насичений тиждень. Обговорювали декілька питань. З деяких питань ми просунулися досить активно, з деяких, наприклад Антикорупційного суду, енергетичної реформи, у нас є певний



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Міністр фінансів Олександр Данилюк

За словами Данилюка, між Україною та МВФ є «певний прогрес, але остаточної домовленості не було досягнуто»

Україна не досягла з Міжнародним валютним фондом остаточних домовленостей щодо Антикорупційного суду.

Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Був насичений тиждень. Обговорювали декілька питань. З деяких питань ми просунулися досить активно, з деяких, наприклад Антикорупційного суду, енергетичної реформи, у нас є певний прогрес, але остаточної домовленості не було досягнуто», – сказав він.

Водночас, за його словами, «це нормально, процес триває».

Загалом візит місії МВФ до України Данилюк назвав результативним.

Цього тижня МВФ закликав Україну терміново розглянути законопроект про Антикорупційний суд.

Нагадаємо, у вівторок глава МЗС Данії заявив, що Антикорупційний суд – ключове завдання України.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Київ має дослухатися до рекомендацій щодо Антикорупційного суду лише доти, доки проект відповідатиме законодавству України.

Джерело: 112 Україна