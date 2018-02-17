Порошенко розказав про перспективи прийняття закону про антикорупційний суд

Порошенко обіцяє робити все можливе задля прийняття закону, але він має відповідати українському законодавству

Президент Петро Порошенко вважає, що Київ має дослухатися до рекомендацій щодо антикорупційного суду лише доти, доки проект відповідатиме законодавству України. Про це повідомляє «Європейська правда». Президент наголосив, що ухвалення цього законопроекту є безальтернативним. «Я буду робити все можливе, щоби законопроект був



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Порошенко обіцяє робити все можливе задля прийняття закону, але він має відповідати українському законодавству

Президент Петро Порошенко вважає, що Київ має дослухатися до рекомендацій щодо антикорупційного суду лише доти, доки проект відповідатиме законодавству України. Про це повідомляє «Європейська правда».

Президент наголосив, що ухвалення цього законопроекту є безальтернативним.

«Я буду робити все можливе, щоби законопроект був прийнятий. Щоб були знайдені правильні формулювання, але щоб цей законопроект відповідав українській Конституції та українському законодавству», - сказав президент.

Він підкреслив важливість порад міжнародних партнерів, але наголосив, що Україна не буде безальтернативно дослухатися до них.

«У нас нічия думка не є остаточною... Це підтверджують мої зустрічі і з керівництвом МВФ, і з міжнародними партнерами», - заявив він.

Водночас, сам Порошенко не має наміру ініціювати зміни до проекту. «Сьогодні законопроект є на парламентському, а не на президентському рівні», - пояснив він.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент вийшов на фінішну пряму у дискусії про Антикорупційний суд і прогнозує, що через півтора місяця вийде на ухвалення відповідного законопроекту.