МВФ закликає терміново розглянути законопроект про Антикорупційний суд

У фонді наголошують на невідкладності ухвалення закону

Міжнародний валютний фонд відзначають важливість невідкладного ухвалення закону про Антикорупційний суд і продовження інших відтермінованих реформ. Про це йдеться в повідомленні МВФ. «Зараз важливо, щоб влада України забезпечила невідкладний розгляд, у відповідності з парламентськими процедурами, законопроекту про Антикорупційний суд і щоб



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У фонді наголошують на невідкладності ухвалення закону

Міжнародний валютний фонд відзначають важливість невідкладного ухвалення закону про Антикорупційний суд і продовження інших відтермінованих реформ. Про це йдеться в повідомленні МВФ.

«Зараз важливо, щоб влада України забезпечила невідкладний розгляд, у відповідності з парламентськими процедурами, законопроекту про Антикорупційний суд і щоб при цьому під час його розгляду в парламенті було враховано поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність з передбаченими програмою зобов'язаннями і рекомендаціями Венеційської комісії Ради Європи», - йдеться у повідомленні.

Також потрібно забезпечити додатковий прогрес в інших відтермінованих заходах, необхідних для досягнення поставлених програмою цілей, включаючи заходи в енергетичному і податково-бюджетному секторах.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Київ має дослухатися до рекомендацій щодо антикорупційного суду лише доти, доки проект відповідатиме законодавству України.