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    Економіка та фінанси

    МВФ закликає терміново розглянути законопроект про Антикорупційний суд

    У фонді наголошують на невідкладності ухвалення закону
    Міжнародний валютний фонд відзначають важливість невідкладного ухвалення закону про Антикорупційний суд і продовження інших відтермінованих реформ. Про це йдеться в повідомленні МВФ. «Зараз важливо, щоб влада України забезпечила невідкладний розгляд, у відповідності з парламентськими процедурами, законопроекту про Антикорупційний суд і щоб
    • Сьогодні, 12:27
    • Розсилка

    У фонді наголошують на невідкладності ухвалення закону

    Міжнародний валютний фонд відзначають важливість невідкладного ухвалення закону про Антикорупційний суд і продовження інших відтермінованих реформ. Про це йдеться в повідомленні МВФ.

    «Зараз важливо, щоб влада України забезпечила невідкладний розгляд, у відповідності з парламентськими процедурами, законопроекту про Антикорупційний суд і щоб при цьому під час його розгляду в парламенті було враховано поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність з передбаченими програмою зобов'язаннями і рекомендаціями Венеційської комісії Ради Європи», - йдеться у повідомленні.

    Також потрібно забезпечити додатковий прогрес в інших відтермінованих заходах, необхідних для досягнення поставлених програмою цілей, включаючи заходи в енергетичному і податково-бюджетному секторах.

    Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Київ має дослухатися до рекомендацій щодо антикорупційного суду лише доти, доки проект відповідатиме законодавству України. 

    Петро Порошенко МВФ Київ суд Антикорупційний суд президент
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