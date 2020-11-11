Алієв оголосив про блискучу перемогу Азербайджану у «вітчизняній війні»

Азербайджан буде домагатися від Вірменії матеріальної компенсації збитку, нанесеного цим територіям

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що війна у Нагірному Карабасі завершилася перемогою Баку. Як повідомляє Milli.az, президент оголосив про перемогу під час зустрічі з військовими, які перебувають на лікуванні в госпіталі.

«Закінчилася Вітчизняна війна. Азербайджан отримав блискучу перемогу в цій війні, наші землі були звільнені від окупації, окупанти вигнані з наших земель... Друга Карабаська війна залишиться в історії славною перемогою Азербайджану», – заявив Алієв.

Він заявив, що вимагав від прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна підписання угоди про припинення боїв перед камерами, публічно, порівнявши цю церемонію з підписанням капітуляції нацистами та їхніми союзниками в роки Другої світової.

Алієв повідомив, що тепер Азербайджан буде домагатися від Вірменії компенсації матеріального збитку, нанесеного цим територіям за той час, поки вони були під контролем Єревана і сил невизнаної республіки.

«Будуть запрошені міжнародні експерти. За участю міжнародних експертів буде підрахований матеріальний і моральний збиток від всіх уламків, і ми - народ - індивідуально і організовано залучимо ворога до міжнародних судів, він виплатить компенсацію, відповість і відреагує на свої потворні справи», – запевнив президент Азербайджану.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.



