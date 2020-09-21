Протести в Білорусі: в неділю силовики затримали понад 400 людей



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20 вересня у Білорусі відбулися 24 протестні акції

У Бресті силовики застосували слізогінний газ

У неділю, 20 вересня, у Білорусі за порушення закону про масові заходи силовики затримали 442 людини, з них у Мінську – 266. Про це повідомляє МВС країни.

«До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих поміщені 330 осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, 20 вересня відбулися 24 протестні акції, у яких, за підрахунками МВС Білорусі, взяли участь понад 20 тисяч людей, у Мінську – 18 тисяч.

Застосування сльозогінного газу в Бресті в МВС пояснили припиненням протиправних дій з боку протестувальників.

Удень 20 вересня у Білорусі відбулися «Марші справедливості»: акції протесту були в Бресті, Гомелі, Гродні, Солігорську, Жодині та інших містах. У Мінську ще до початку ходи в центрі розпочалися затримання, а мобільний інтернет відключили.

У Бресті, за словами очевидців, були затримані четверо людей. Брестське видання «Бінокль» опублікувало відео, на якому можна побачити, як силовики розпилюють газ в обличчя демонстрантам. Силовики в Бресті також вистрілили в повітря, згодом в МВС вказали, що це було зроблено «з попереджувальною метою».

Марш 20 вересня став шостим недільним маршем прихильників змін після президентських виборів 9 серпня. Люди по всій країні вимагають відставки Лукашенка та проведення нових чесних виборів, звільнення політичних в’язнів та переслідування сил безпеки за побиття мирних демонстрантів та катування. Влада Лукашенка жорстоко придушує ці виступи і відкидає вимогу про нові, чесні президентські вибори.

Раніше правозахисники повідомили про затримання близько 190 осіб 20 вересня.

Джерело: Радіо Свобода