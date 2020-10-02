Рада Європи підтвердила недолугість закону про столицю від «Слуг народу», – Карасьов



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Вадим Карасьов

Карасьов каже, що одним з головних пунктів закону є розділення посади міського голови та голови КМДА

Новий закон про столицю, який проштовхують представники «Слуги народу» – це спроба отримати владу у Києві, всупереч волі мешканців міста. Про це заявив політолог Вадим Карасьов у коментарі «Українським новинам».



«Завдяки новому закону про столицю, «Слуга народу» хоче фактично захопити владу у місті, оскільки чесним способом, через вибори у них це зробити не вийде. Після прийняття нового закону мешканці столиці будуть фактично позбавлені права обирати собі владу», – зазначає Вадим Карасьов.



За словами політолога, Київ – це європейське місто, натомість, закон за яким хочуть нав'язати жити Києву є абсолютно антиєвропейським.



«У Ради Європи є дуже суттєві застереження щодо цього закону. І Рада Європи підтвердила недолугість закону про столицю від «Слуг народу». Замість розширення прав місцевого самоврядування, яке ми отримали внаслідок децентралізації, ми отримаємо урізання прав і повноважень влади, яку обрали кияни, а не призначив хтось зверху», – наголошує Карасьов.



Вадим Карасьов також каже – одним з головних пунктів закону є розділення посади міського голови та голови КМДА.



Він зазначає, останнього разу таке розділення відбувалось за часів Віктора Януковича задля збереження контролю над Києвом.

Нагадаємо, що Карасьов звинуватив «Укрпошту» в наглому лобізмі під час пандемії.