Нова влада робить багато резонансних помилок, - Карасьов прокоментував виклик Ляшка в прокуратуру по справі Геруса



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Вадим Карасьов: Ще зовсім трохи часу, і агресивно налаштована до влади меншість перетвориться на таку саму агресивне більшість

Експерт вважає, що влада побоюється можливих протестних акцій, тому руками силовиків намагається їх не допустити

Політолог нагадав, що предметом суперечки між лідером Радикальної партії і головою енергетичного комітету ВР стало відновлення імпорту електроенергії з РФ, рішення про яке пролобіював Андрій Герус. Про це написав політолог Вадим Карасьов на своїй сторінці в Facebook.

«Предметом перепалки стало відновлення імпорту російської електроенергії в Україну. В умовах збройного конфлікту з РФ і профіциту енергогенеруючих потужностей в Україні таку ідею називають абсурдною практично всі експерти», - написав Карасьов.

На його думку, нова влада робить багато резонансних помилок, однією з яких стало відновлення імпорту електроенергії з Росії. Карасьов вважає, що влада побоюється можливих протестних акцій, тому руками силовиків намагається їх не допустити.

«Рейтинг поступово обвалюється. Ще зовсім трохи часу, і агресивно налаштована до влади меншість перетвориться на таку саму агресивне більшість. Що таке розгнівана вулиця, може розповісти Янукович. І щоб не допустити такого сценарію, силовики (а чий на 100% людина Рябошапка, ви і так знаєте) вже зараз у зародку намагаються гасити найменші проблиски громадської непокори», - вважає Карасьов.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», до якого глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту.

За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії збільшився майже вдвічі - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні із середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год на добу.