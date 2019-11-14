Нова влада робить багато резонансних помилок, - Карасьов прокоментував виклик Ляшка в прокуратуру по справі Геруса
Експерт вважає, що влада побоюється можливих протестних акцій, тому руками силовиків намагається їх не допустити
Політолог нагадав, що предметом суперечки між лідером Радикальної партії і головою енергетичного комітету ВР стало відновлення імпорту електроенергії з РФ, рішення про яке пролобіював Андрій Герус. Про це написав політолог Вадим Карасьов на своїй сторінці в Facebook.
«Предметом перепалки стало відновлення імпорту російської електроенергії в Україну. В умовах збройного конфлікту з РФ і профіциту енергогенеруючих потужностей в Україні таку ідею називають абсурдною практично всі експерти», - написав Карасьов.
На його думку, нова влада робить багато резонансних помилок, однією з яких стало відновлення імпорту електроенергії з Росії. Карасьов вважає, що влада побоюється можливих протестних акцій, тому руками силовиків намагається їх не допустити.
«Рейтинг поступово обвалюється. Ще зовсім трохи часу, і агресивно налаштована до влади меншість перетвориться на таку саму агресивне більшість. Що таке розгнівана вулиця, може розповісти Янукович. І щоб не допустити такого сценарію, силовики (а чий на 100% людина Рябошапка, ви і так знаєте) вже зараз у зародку намагаються гасити найменші проблиски громадської непокори», - вважає Карасьов.
Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», до якого глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту.
За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії збільшився майже вдвічі - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні із середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год на добу.