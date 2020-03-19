Карасьов звинуватив «Укрпошту» в наглому лобізмі під час пандемії



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Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов прокоментував проєкт постанови Кабміну про монопольне право «Укрпошти» доставляти куплені людьми через інтернет ліки

У четвер, 19 березня 2020 року, в мережу просочився проєкт постанови Кабінету міністрів про внесення змін до ліцензійних умов на виробництво і продаж лікарських препаратів. Суть нововведення полягає в тому, що в періоди, коли країні загрожують епідемії, або після введення главою держави надзвичайного стану, виробникам ліків дозволяється торгувати в режимі онлайн. Разом з тим, документ визначає «Укрпошту», як єдину поштову компанію, яка наділена винятковим правом доставляти медпрепарати кінцевим споживачам.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов прокоментував проєкт постанови Кабміну про монопольне право «Укрпошти» доставляти куплені людьми через інтернет лікарські препарати.

«В умовах критичної ситуації з коронавірусом, визначальними факторами, якщо ми говоримо про доставку ліків, є швидкість, гнучкість, якість. І саме конкуренція з «Укрпоштою» інших операторів ринку могла б вирішити задачу оперативного, якісного постачання українцям медичних препаратів. А монополія завжди веде до погіршення цих показників. Це абсолютно неприйнятний, відкритий, нахабний, цинічний лобізм «Укрпошти». Нахабний і цинічний з тієї причини, що все відбувається в умовах надзвичайної ситуації, умовах стрімкого поширення пандемії. І в цей період лобіювати свої корисливі, меркантильні інтереси, придушувати конкурентів, видряпувати у влади бізнес-преференції - ні з моральної, ні з політичної, ні з економічної точок зору не прийнятно», - вважає Вадим Карасьов.

Політолог попередив також, що монополія «Укрпошти» на новому ринку поштової доставки ліків може призвести до встановлення економічно необґрунтованих, надуманих тарифів, тоді як потенційні конкуренти напевно погодилися б допомогти українцям у важкий період карантину і пересилати життєво важливі ліки за пільговими цінами, або взагалі безкоштовно.