Рада хоче позбавляти звання військових, які самовільно полишили військову частину
При цьому у разі винесення судом виправдувального вироку таким військовослужбовцям військової служби поновлюються всі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту
Верховна Рада має намір позбавляти звання військових, які самовільно полишили військові частини або місця служби. За прийняття законопроєкту №1227 за основу проголосували 275 депутатів при мінімально необхідних 226.
Зокрема законопроєктом пропонується визнати військовослужбовців, які самовільно полишили військові частини або місця служби, дезертирували з лав Збройних Сил та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, які не входять до складу Збройних Сил.
Крім цього, документ пропонує зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і судах.
Документом також пропонується призупинити виплати таким особам грошового і видачі інших видів забезпечення, а також призупинити поширення на них соціальних гарантій, установлених законодавством для військовослужбовців.
При цьому у разі винесення судом виправдувального вироку таким військовослужбовцям військової служби поновлюються всі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту.
Передбачено також провести перевірку на наявність стосовно призовників відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для усунення ускладнень у роботі призовних комісій.
Крім того, Рада має намір запровадити матеріальну відповідальність для військовослужбовців.
Джерело: Українські новини