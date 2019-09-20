Рада хоче позбавляти звання військових, які самовільно полишили військову частину



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При цьому у разі винесення судом виправдувального вироку таким військовослужбовцям військової служби поновлюються всі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту

Верховна Рада має намір позбавляти звання військових, які самовільно полишили військові частини або місця служби. За прийняття законопроєкту №1227 за основу проголосували 275 депутатів при мінімально необхідних 226.

Зокрема законопроєктом пропонується визнати військовослужбовців, які самовільно полишили військові частини або місця служби, дезертирували з лав Збройних Сил та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, які не входять до складу Збройних Сил.

Крім цього, документ пропонує зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування і судах.

Документом також пропонується призупинити виплати таким особам грошового і видачі інших видів забезпечення, а також призупинити поширення на них соціальних гарантій, установлених законодавством для військовослужбовців.

При цьому у разі винесення судом виправдувального вироку таким військовослужбовцям військової служби поновлюються всі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту.

Передбачено також провести перевірку на наявність стосовно призовників відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для усунення ускладнень у роботі призовних комісій.

Крім того, Рада має намір запровадити матеріальну відповідальність для військовослужбовців.

Джерело: Українські новини