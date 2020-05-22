Рада може відновити пленарні засідання з 2 червня



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Євгенія Кравчук: Рада чекає від МОЗ роз‘яснень, як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями наступного тижня Фото: facebook.com / Yevheniya Kravchuk

На коронавірус були протестовані понад 50 парламентарів

Верховна Рада може повернутися з карантину до звичайного пленарного режиму роботи з 2 червня. На коронавірус були протестовані 53 народні депутати.

Про це написала заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«Усього за кілька останніх днів протестували ПЛР тестами 87 осіб, з них - 53 депутати. Усі результати негативні, Covid-19 не виявлено. За потреби додаткові тестування будуть зроблені ще наступного тижня. Розраховуємо з 2 червня повернутись до пленарного режиму роботи парламенту», - зазначила парламентар.

Кравчук підкреслила, що Рада чекає від Міністерства охорони здоров'я роз‘яснень, як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями наступного тижня.

Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.