Законодавці ухвалили рішення щодо закону про кредити для малого бізнесу під держгарантії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Комітеті ВР вирішили доопрацювати закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під державні гарантії

У комітеті визнали необхідність доопрацювати проект закону

Комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом розглянув закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під державні гарантії на відповідність праву ЄС та/або міжнародно-правовим зобов’язанням України. Засідання комітету відбулось 21 травня.

Про це повідомляє пресслужба Верховної ради.

«За результатами обговорення такими, що не суперечать праву ЄС та/або міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції визнано законопроект про внесення змін до статті 17 Бюджетного кодексу України, № 3420. Цей документ, йдеться у пояснювальній записці, спрямовано на забезпечення доступу до кредитування суб’єктам господарювання, які зазнали значних фінансових втрат внаслідок запровадження карантину через пандемію коронавірусу. Ухвалення законопроекту, на думку авторів, дасть змогу запровадити фінансові механізми для забезпечення рівних можливостей доступу до кредитних ресурсів малому бізнесу шляхом часткового гарантування державою їхніх зобов’язань перед кредитором», – йдеться у повідомленні.

Проект закону, за висновком експертів Комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання в частині деталізації умов надання державних гарантій суб’єктам господарювання, порядку оприлюднення інформації щодо таких гарантій та з метою оцінки впливу на економічну конкуренцію додатково потребує експертного висновку Антимонопольного комітету України.

Нагадаємо, комітет ВР з питань бюджету планував розглянути механізм надання кредитів малому бізнесу під державні гарантії. У Верховній Раді раніше з'явився законопроєкт Кабінету міністрів, який пропонує ввести механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельній основі). Кабмін на своєму засіданні 29 квітня підтримав даний законопроєкт.