Ветерани АТО блокували дорогу біля будинку Зеленського та вимагали відставки Данілова

Активісти зазначили, що якщо їх не почують, то відстоювати відставку Данілова прийдуть вже тисячі патріотів

«Усім відомий давній зв'язок Данілова з Медведчуком», – наголосили активісти

У середу, 30 червня, представники добровольчих батальйонів «Азов», «Айдар», «Донбас», «Правий сектор» та інші патріотично налаштовані активісти прийшли під будинок президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити секретаря РНБО Олексія Данілова та покарати зрадників України.

З 23 червня представники ветеранських організацій та патріотично налаштовані активісти проводять мирні акції протесту. Намагаючись бути почутими, в цей раз вони прийшли під будинок президента, бо за їхньою інформацією, президент зараз мешкає не в державній резиденції у Конча-Заспі, а у своїй міській квартирі в Києві на Грушевського, 9.

З собою активісти принесли факти щодо дій Данілова, які вказують на порушення ним кількох статей Кримінального кодексу, а саме: конституційний переворот та узурпація державної влади (ст. 109), вимагання та рекет (ст. 189). А також порушення ст. 107 Конституції, згідно з якою РНБО є суто координаційним органом при президентові України, проте наразі РНБО перетворилась на квазісудовий орган.

«Фактично секретар РНБО Олексій Данілов узурпував владу, безпідставно застосовуючи санкції проти будь-кого за власним бажанням. Замість карати зрадників України, Данілов почав «кошмарити» українських бізнесменів. Ми вже тричі пікетували РНБО та ОП з вимогою відправити Данілова у відставку. Впевнені, що секретар РНБО з власних міркувань та інтересів лише імітує боротьбу з корупцією та контрабандою. Чому така вибірковість у санкційних списках? Чому там «фунти», а не справжні контрабандисти, як Альперін, котрому дали втекти до Ізраїлю? Люди, яких напхали до списків для «статистики» обов'язково підуть у суди, а компенсації їм заплатить держава, тобто ми з вами, це 100%. Президент, який є гарантом Конституції, повинен зупинити протизаконні дії Данілова, відправивши його у відставку, бо інакше він може бути співучасником кримінальних дій Данілова», – зазначили активісти.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні РНБО не підтримали санкції проти українських громадян, розуміючи їхню незаконність, за яку рано чи пізно комусь доведеться відповідати.

«Замість того, щоб проводити ефективне кримінальне провадження проти зрадників України, на кшталт голови проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, РНБО своїми санкціями, навпаки, робить усе, щоб кум президента Росії Володимира Путіна залишився безкарним. Усім відомий давній зв'язок Данілова з Медведчуком ще через партію СДПУ, а це почалося понад 20 років тому... Натомість Данілов почав ухвалювати рішення, спираючись на фейкові дані», – підкреслили активісти.

Представники ветеранських організацій та патріотично налаштовані активісти зазначили, що якщо їх не почують, то відстоювати відставку Данілова прийдуть вже тисячі патріотів.

До речі, 29 червня, під час погоджувальної ради парламенту голова фракції «Європейська солідарність» п'ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що зараз в Україні з'явилася загроза авторитаризму. «Конституція – це правила для держави і влади по захисту людини і суспільства. І спроби Зеленського додати собі неконституційні повноваження є загрозою авторитаризму, скочування України в Росію Путіна, Білорусь Лукашенка чи повернення до часів Януковича. Ні в 106-й, де повноваження президента, ні в 107-й, де повноваження консультативно-дорадчого органу РНБО, який має лише координувати та контролювати, нічого подібного немає», – сказав Порошенко.

Нагадаємо, олігарх Павло Фукс назвав введені РНБО санкції проти нього помстою секретаря відомства Олексія Данілова та збирається подати на нього в суд.