Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)

Бурштин з Луцьку та Рівного переправлявся до Обʼєднаних Арабських Еміратів

Вартість затриманого прикордонниками каменю складає мільйон гривень

Майже три центнери бурштину було вилучено правоохоронцями під час обшуків у десяти громадян України, причетних до незаконного видобутку каменю. Як повідомляє Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook, зловмисники налагодили схему переробки та збуту бурштину до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Зокрема, 23 липня правоохоронці здійснили 16 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в транспортних засобах осіб, причетних до злочинної діяльності.

«Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки каміння, що зловмисники обладнали в Ковелі та Луцьку. У приміщеннях виявлено та вилучено близько 300 кг обробленого та необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каміння, станки для ручної обробки та перероблення, додаткове обладнання, крім цього, пістолет та грошові кошти», – йдеться в повідомленні.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каміння становить близько 1 млн грн.

«Встановлено, що створив злочинну групу та налагодив незаконну схему придбання, зберігання та переробки у значних розмірах незаконно видобутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний житель Ковеля», – додали у відомстві.

Готові вироби поза митним контролем зловмисники переправляли до Республіки Польща, звідти «товар» потрапляв до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де його і збували. Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, фігуранти самостійно перевозили в Україну.

Нині в рамках розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та проведення необхідних експертиз. Усім учасникам злочинної групи оголосять про підозру за ч. 2 ст.240-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що наприкінці березня Служба безпеки України повідомила про припинення схеми незаконного видобутку, обробки й вивезення за кордон дорогоцінного каміння. Зокрема мова йшла про дві тонни топазу, берилу та кварцу, попередньо обробленого на одному з ювелірних заводів, які мали бути вивезені до Північної Америки.