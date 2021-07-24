  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бурштин з Луцьку та Рівного переправлявся до Обʼєднаних Арабських Еміратів - Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)
    Бурштин з Луцьку та Рівного переправлявся до Обʼєднаних Арабських Еміратів
    Фото: ДПСУ

    Вартість затриманого прикордонниками каменю складає мільйон гривень

    Майже три центнери бурштину було вилучено правоохоронцями під час обшуків у десяти громадян України, причетних до незаконного видобутку каменю. Як повідомляє Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook, зловмисники налагодили схему переробки та збуту бурштину до Об'єднаних Арабських Еміратів.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)
    Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)
    Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)
    Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)
    Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)
    Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)
    Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)
    Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)

    Зокрема, 23 липня правоохоронці здійснили 16 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в транспортних засобах осіб, причетних до злочинної діяльності.

    «Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки каміння, що зловмисники обладнали в Ковелі та Луцьку. У приміщеннях виявлено та вилучено близько 300 кг обробленого та необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каміння, станки для ручної обробки та перероблення, додаткове обладнання, крім цього, пістолет та грошові кошти», – йдеться в повідомленні.

    Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каміння становить близько 1 млн грн.

    «Встановлено, що створив злочинну групу та налагодив незаконну схему придбання, зберігання та переробки у значних розмірах незаконно видобутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний житель Ковеля», – додали у відомстві.

    Готові вироби поза митним контролем зловмисники переправляли до Республіки Польща, звідти «товар» потрапляв до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де його і збували. Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, фігуранти самостійно перевозили в Україну.

    Нині в рамках розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та проведення необхідних експертиз. Усім учасникам злочинної групи оголосять про підозру за ч. 2 ст.240-1 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, що наприкінці березня Служба безпеки України повідомила про припинення схеми незаконного видобутку, обробки й вивезення за кордон дорогоцінного каміння. Зокрема мова йшла про дві тонни топазу, берилу та кварцу, попередньо обробленого на одному з ювелірних заводів, які мали бути вивезені до Північної Америки.

    Читайте також: Як на зміну «бурштиновій лихоманці» прийшла «самоцвітна контрабанда»

    Теги: Польща контрабанда Держприкордонслужба бурштин мова Волинська область Рівненщина ОАЕ кордон майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Канал контрабандної доставку бурштину ліквідовано на Волині (фото)