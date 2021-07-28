У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)

Проводяться обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці

Один із поштових перевізників протягом тривалого часу завозив великими партіями з-за кордону товари під виглядом простих поштових відправлень

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з департаментом протидії контрабанді Митної служби ліквідували потужний канал контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів через столичні аеропорти. Наразі проводяться масштабні обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Вилучено понад 30 тонн товару. Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників протягом тривалого часу завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та підакцизні товари під виглядом простих поштових перевезень.

У такий спосіб поштовий перевізник уникав сплати податків, тоді як збитки державі щомісячно обраховувалися десятками мільйонів гривень. Так, лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши при цьому більше 30 млн грн податку.

Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб, у тому числі серед співробітників митниці, та перевіряють відповідність затриманого товару супровідним документам.

Про результати слідчих дій буде повідомлено додатково.