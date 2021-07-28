  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проводяться обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв&rsquo;язку та в підрозділах Київської митниці - У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)
    Проводяться обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці
    Фото: ДБР

    Один із поштових перевізників протягом тривалого часу завозив великими партіями з-за кордону товари під виглядом простих поштових відправлень

    Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з департаментом протидії контрабанді Митної служби ліквідували потужний канал контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів через столичні аеропорти. Наразі проводяться масштабні обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Вилучено понад 30 тонн товару. Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників протягом тривалого часу завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та підакцизні товари під виглядом простих поштових перевезень.

    У такий спосіб поштовий перевізник уникав сплати податків, тоді як збитки державі щомісячно обраховувалися десятками мільйонів гривень. Так, лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши при цьому більше 30 млн грн податку.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)
    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)
    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)
    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)
    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)
    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)
    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)
    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)
    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)
    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)
    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)

    Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб, у тому числі серед співробітників митниці, та перевіряють відповідність затриманого товару супровідним документам.

    Про результати слідчих дій буде повідомлено додатково.

    Теги: митниця Київ контрабанда Аеропорт Бориспіль Державне бюро розслідувань Аеропорт Київ Державна митна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столичних аеропортах ліквідовано канал контрабанди товарів на десятки мільйонів (фото)