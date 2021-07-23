«Блискавична спецоперація». В Україні вилучили партію героїну на мільярд гривень

Загальна вага вилученого наркотику – понад 368 кілограм, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд гривень

В ході спецоперації в Україні затримано організаторів каналу контрабанди, які везли партію героїну з Ірану на понад 1 млрд грн. Про це повідомила у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Україна не має бути хабом для наркобізнесу і контрабанди, тому активно протидіє розповсюдженню цих небезпечних речовин всередині держави і у співпраці з правоохоронцями всього світу. Сьогодні такими спільними міжнародними зусиллями ми затримали двох братів – громадян Туреччини, які курували канал поставок героїну до нашої держави. Вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України», – заявила вона.

Зазначається, що угруповання збувало наркотики на території нашої держави, у тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також контрабандою перевозило дрібними партіями до країн ЄС.

«Для відволікання уваги та перевірки пильності правоохоронців та митників, організатори здійснювали навіть «перевірочні» рейси без нелегального товару, щоб цим же шляхом спрямовувати вже наркотики.

Правоохоронці проконтролювали поставку з Ірану до України вантажного автомобіля на склад в м. Києві. В причепі авто в спеціально обладнаних муляжах пустотілої цегли виявлено наркотичний засіб. В ході обшуку там вилучено 1159 брикетів з героїном», – додала Венедіктова.

Організаторів каналу контрабанди було затримано неподалік складу. В ході проведення огляду, у двох валізах у них було виявлено та вилучено п’ять брикетів з 1550 грамами героїну. Загальна вага вилученого особливо небезпечного наркотичного засобу – понад 368 кілограм, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд гривень.

На завершення Венедіктова назвала це «блискавичною спецоперацією».