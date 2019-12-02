Рада національної безпеки і оборони доручила Кабміну затвердити фінплан «Нафтогазу»



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Рішення РНБО ввів в силу указ президента №874

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету міністрів затвердити фінансовий план національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 2019 рік і в місячний термін - фінансовий план на 2020 рік. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента Володимира Зеленського.

Рішення РНБО ввів в силу указ президента №874.

Крім того, РНБО доручила Кабміну внести до Верховної Ради законопроєкти щодо актуалізації Положення Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, а також законопроєкти щодо створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів з урахуванням вимог Європейського Союзу зі створення і підтримки таких запасів до 1 квітня 2020 року, про нову редакцію Кодексу України про надра, які передбачають положення щодо захисту національних інтересів, відкритості проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Як повідомлялось, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не передбачила в проєкті фінансового плану компенсацію від уряду за поставку природного газу споживачам на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань.