Без транзиту проблеми з газопостачанням можуть виникнути вже у лютому - Міненерго



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Оржель впевнений, що Україна та Росія домовляться про продовження транзиту газу

У разі, якщо Україна та Росія не укладуть нової угоди про транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України, то у найхолодніші дні лютого та березня в Україні можуть виникнути технічні проблеми з газопостачанням в окремих містах.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час спільного з керівництвом Нафтогазу брифінгу з питань переговорів про транзит газу.

«Єдиним технічним ризиком, що може бути — це якщо лютий та березень будуть холодними місяцями, коли у нас вже зменшиться тиск у системі від підземних сховищ. У найбільш холодні дні у піковому навантаженні можуть бути певні проблеми, щоб прокачати повністю систему», — повідомив Оржель.

Він також висловив впевненість у тому, що Україна та Росія домовляться про продовження транзиту газу. Зокрема, переговори про транзит наразі перебувають на стадії технічних консультацій, а найближчим часом країни можуть розпочати обговорення характеристик майбутньої угоди про транзит.

Раніше стало відомо, що Молдова готується до припинення транзиту газу з РФ через Україну.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що газопровід «Турецький потік» буде запущено 8 січня 2020 року.

Зазначимо, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

«Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

Джерело: РБК-Україна