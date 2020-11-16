Зеленський незадоволений роботою Степанова, але про відставку поки не йдеться – ЗМІ

В Офісі президента розмірковують над подальшою долею очільника МОЗ

Президент України багато в чому невдоволений роботою очільника МОЗ Максима Степанова. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в Офісі президента.

Зокрема, там не виключають відставки Степанова, але і підтвердити цього поки що не можуть.

Раніше ексгендиректорка департаменту медичних послуг МОЗ Оксана Сухорукова повідомила, що Офіс президента в п'ятницю 13 листопада, ухвалив рішення про звільнення Степанова.

Про відставку Степанова натякнув і народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

"Епізод 1: в п'ятницю в Кабміні підписують документ про звільнення одного з міністрів.

Епізод 2: цей міністр починає екстрено шукати голоси проти свого звільнення.

Епізод 3: міністр дізнається, що голоси на його звільнення є. Причому з запасом.

Епізод 4: - міністр на вихідних йде на на лікарняний.

Епізод 5 ... coming soon"

Імені міністра нардеп не назвав, проте відомо, що Степанов на вихідних заразився COVID-19.

Максим Степанов був призначений очільником МОЗ 30 березня 2020 року. Законопроект про відставку Степанова був зареєстрований на сайті Верховної Ради ще в липні 2020 року.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

В Україні останнім часом фіксується близько 10 тисяч випадків коронавірусної хвороби на добу. З 14 листопада уряд запровадив «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

16 листопада у Раді була зареєстрована постанова щодо скасування карантину вихідного дня.