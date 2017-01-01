Рада ООН із прав людини проведе спеціальну сесію щодо ситуації в М’янмі

Засідання ООН заплановане на 5 грудня

Раді ООН із прав людини має намір провести спеціальну сесію, на якій буде обговорено всі злочини, які було здійснено в М’янмі проти народу рохінджа. Про це повідомляють джерела інформаційного агентства Reuters. Як відомо із серпня 2017 року близько 600 тисяч представників цього етносу втекли в сусідній Бангладеш через переслідування від



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Біженка-рохінджа з дітьми на березі річки на кордоні М'янми і Бангладеш

Засідання ООН заплановане на 5 грудня

Раді ООН із прав людини має намір провести спеціальну сесію, на якій буде обговорено всі злочини, які було здійснено в М’янмі проти народу рохінджа. Про це повідомляють джерела інформаційного агентства Reuters.

Як відомо із серпня 2017 року близько 600 тисяч представників цього етносу втекли в сусідній Бангладеш через переслідування від національної армії.

Проведення спеціальної сесії Ради ООН із прав людини по цьому питанню заплановане на 5 грудня як стверджують джерела Reuters. Речник даного органу не зміг підтвердити достовірність інформації, однак при цьому визнав, що робота щодо скликання спеціальної сесії по питанню із злочинами проти народу рохінджа ведеться.

По правилам процедури Ради ООН із прав людини 16 із 47 членів даного органу мають підтримати скликання спеціальної сесії. Очікується, що всі мусульманські країни підтримають такий крок оскільки рохінджа сповідують Іслам. Amnesty International підтримала ідею скликання спеціальної сесії, назвавши це імперативом для гарантування моніторингу ситуації.

Із березня 2017 року діє спеціальна місія відповідно до рішення Ради ООН із прав людини щодо з’ясування фактів по ситуації народом рохінджа в М’янмі. В жовтні 2017 року була презентована доповідь на основі опитування біженців в Бангладеш, відповідно до якої переслідування і злочини із боку армії М’янми мали системний характер. Комісар ООН із прав людини вже назвав ситуацію із переслідуванням народу рохінджа етнічною чисткою.