Рада планує заборонити імпорт озоноруйнівних речовин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Планується заборонити викиди контролюючих речовин у навколишнє середовище, за порушення пропонується штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Верховна Рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9082 про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази.

Документ підтримали 240 нардепів.

Проект закону спрямований на виконання вимог Монреальського протоколу в частині поступового скорочення та подальшого припинення споживання цих речовин.

Законом, зокрема, передбачається заборонити імпорт (експорт) контролюючих речовин та товарів, що їх містять за винятком таких операцій між державами-учасницями протоколу за наявності відповідного маркування.

Крім того, планується заборонити викиди контролюючих речовин у навколишнє середовище. За порушення пропонується штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому планується, що в операторів буде 14 днів для усунення витоків таких речовин у разі їх виявлення.

Відповідно до перехідних положень, після набрання чинності законом імпорт та розміщення на ринку товарів, обладнання, що містять або працюють з використанням озоноруйнівних речовин, буде заборонено. Вимоги щодо маркування набирають чинності через шість місяців з дня опублікування закону.

При цьому первинні (негенеровані) озоноруйнівні речовини планується заборонити з 1 січня 2021 року.

Сьогодні Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №8328 про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

У кінці квітня минулого року Кабмін зареєстрував у парламенті проект закону №8328 «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року».

Джерело: РБК-Україна