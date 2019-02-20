Кабмін схвалив план управління відходами до 2030 року



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Закон дозволить підвищити рівень екологічної безпеки, - міністр екології

Уряд схвалив знаковий документ, що нарешті дозволить Україні практично змінювати ситуацію з відходами, - Семерак

Кабмін розглянув та схвалив Національний план управління відходами. Про це розповів міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, повідомляє Урядовий портал.

«Уряд схвалив знаковий документ, що нарешті дозволить Україні практично змінювати ситуацію з відходами, зокрема, побутовими. Національний план управління відходами не лише визначає головні кроки з боку держави на найближчі 10 років, але й враховує європейські підходи проведення реформи у цій сфері», – зазначив Семерак.

За його словами, цей документ є необхідним для реалізації реформи у сфері поводження з відходами, що Україна розпочала у 2017 році, ухваливши Національну стратегію управління відходами до 2030 року. До її розробки долучалися міжнародні експерти, які брали участь в проведенні подібних реформ у країнах ЄС.

«Ці документи визначатимуть конкретні потреби регіонів щодо створення нової інфраструктури з переробки, утилізації та видалення відходів. Йдеться як про детальний аналіз поточної ситуації з управлінням відходами на місцях, так і перелік конкретних заходів із ліквідації відходів, їх переробки та повторного використання», – пояснив міністр екології та природних ресурсів.

Семерак вважає, що цей закон дозволить підвищити рівень екологічної безпеки, зменшити обсяг утворення відходів та потрапляння небезпечних хімічних речовин до навколишнього природного середовища.

Нагадаємо, у 2017 році Уряд схвалив Національну стратегію управління відходами, що запроваджує в Україні європейські принципи поводження із усіма видами відходів: твердими побутовими, промисловими, будівельними, небезпечними, відходами сільського господарства тощо.

Запропонована урядом реформа сфери управління відходами передбачає запровадження принципів циклічної економіки та розширеної відповідальності виробника, що мають заохотити бізнес до мінімізації утворення відходів та зацікавленості в їх переробці, а також передбачає впровадження п’ятиступеневої ієрархії поводження з відходами, яка працює в Європейському союзі.