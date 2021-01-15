Морпіхи провели стрільби на бронемобілі «Козак-2»

Заняття з бойової підготовки проводились з навідниками та водіями

Військові навчання проходили на Донеччині

На одному з полігонів у районі проведення операції Об’єднаних сил морські піхотинці вдосконалювали навички з водіння та практичного виконання вправ стрільб на бронеавтомобілях «Козак-2».

Як повідомили в Командуванні морської піхоти, заняття з бойової підготовки проводились з навідниками та водіями.

«Протягом двох днів з нашим підрозділом проводились заходи бойової підготовки у межах допідготовки водіїв та навідників бронеавтомобілів «Козак-2», які ми нещодавно отримали на озброєння», – зазначив керівник занять.

Морпіхи здійснили багатокілометровий марш до визначеного району, де відпрацювали вправи стрільб з обладнаних та необладнаних позицій, а також під час руху.

Крім того, свої навички вдосконалювали командири машин, які здійснюють управління рухом та вогнем в умовах обмеженої видимості.

Слід зауважити, що ці бронеавтомобілі розширили бойові можливості морських піхотинців. За словами військових, ці машини мають певні переваги у порівнянні з іншими подібними зразками, у них краща прохідність, підвищений рівень комфорту для водія, командира машини та десанту.