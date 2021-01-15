  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Морпіхи провели стрільби на бронемобілі «Козак-2»

    • Розсилка
    Заняття з бойової підготовки проводились з навідниками та водіями - Морпіхи провели стрільби на бронемобілі «Козак-2»
    Заняття з бойової підготовки проводились з навідниками та водіями
    Фото: Командуванні морської піхоти

    Військові навчання проходили на Донеччині

    На одному з полігонів у районі проведення операції Об’єднаних сил морські піхотинці вдосконалювали навички з водіння та практичного виконання вправ стрільб на бронеавтомобілях «Козак-2».

    Як повідомили в Командуванні морської піхоти, заняття з бойової підготовки проводились з навідниками та водіями.

    «Протягом двох днів з нашим підрозділом проводились заходи бойової підготовки у межах допідготовки водіїв та навідників бронеавтомобілів «Козак-2», які ми нещодавно отримали на озброєння», – зазначив керівник занять.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Морпіхи провели стрільби на бронемобілі «Козак-2»
    Морпіхи провели стрільби на бронемобілі «Козак-2»
    Морпіхи провели стрільби на бронемобілі «Козак-2»
    Морпіхи провели стрільби на бронемобілі «Козак-2»
    Морпіхи провели стрільби на бронемобілі «Козак-2»
    Морпіхи провели стрільби на бронемобілі «Козак-2»

    Морпіхи здійснили багатокілометровий марш до визначеного району, де відпрацювали вправи стрільб з обладнаних та необладнаних позицій, а також під час руху.

    Крім того, свої навички вдосконалювали командири машин, які здійснюють управління рухом та вогнем в умовах обмеженої видимості.

    Слід зауважити, що ці бронеавтомобілі розширили бойові можливості морських піхотинців. За словами військових, ці машини мають певні переваги у порівнянні з іншими подібними зразками, у них краща прохідність, підвищений рівень комфорту для водія, командира машини та десанту.

    Теги: Донеччина військові навчання військова техніка озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies