«Чую, хтось сопе, хропе»: у Чернігові суддя заснув під час слухання справи

З таким порушенням суддівської етики в Україні ще не стикалися

Вища рада правосуддя порушила дисциплінарну справу щодо судді Чернігівського апеляційного суду Олександра Євстафієва за ймовірний сон під час судового слухання. З таким порушенням суддівської етики в Україні ще не стикалися.

Олег Буштрук, який вже шостий рік судиться з колекторами, яким банк продав його кредит, дивну поведінку судді зняв на відео. На ньому видно, як голова судді хилиться донизу, ніби сіпається, потім схиляється набік.

«Чую, хтось сопе, хропе. Я не розумію, що відбувається», - розповів чоловік.

Олег запевняє, що саме через ймовірний сон судді, який, нібито, помітили всі присутні, суддя, що головує, зробила технічну перерву.

Олег виклав в Інтернет три із десяти відзнятих хвилин відео.

А написав скаргу на суддю Віталій Кравчинський, у котрого цей суддя теж розглядав справу. Чоловік переконаний, що така поведінка судді свідчить про неналежне ставлення до учасників процесу.

В апеляційному суді Олександр Євстафієв працює третій рік. Іменем України вже ухвалює 22 роки. За всю кар'єру це перша дисциплінарка проти нього, хоча, каже, скаржилися і раніше.

Торік до Вищої ради правосуддя надійшло понад десять тисяч скарг. Половини не розглянули. Попередили за порушення 72 суддів, застосували догану до 50. Тимчасово відсторонили від правосуддя п'ятьох. На звільнення подали щодо 14 суддів.

Визнано, що торік Кодекс суддівської етики порушувався майже 400 разів, але заснути на засіданні - таке вперше.

Відео Новини України: суддя Чернігівського апеляційного суду заснув під час слухання

Заснув на робочому місці. Вища рада правосуддя порушила дисциплінарну справу щодо судді Чернігівського апеляційного суду за ймовірний сон під час судового слухання. З таким порушенням суддівської етики у нас ще не стикалися. Що могло викликати сон, коли треба розглядати справу, - намагалася з'ясувати ТСН.

ТСН. 19:30

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«Як правило, це зневажливе ставлення або до сторін учасників судового процесу, або, наприклад, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. В таких випадках судді притягуються до дисциплінарної відповідальності«, - повідомив голова комітету з питань дотримання етичних норм Ради суддів України Єгор Краснов.

Він додає, що у своїй практиці не раз стикався, коли скаргами тиснуть на суддю або ж намагаються штучно відвести від конкретної справи. У судових спорах завжди є невдоволена сторона.

Віталій Кравчинський у процесі з цим суддею бував не раз. І каже, що не завжди програвав. А скаргу подав, мовляв, виключно через те, що вважає дії такого судді неприпустимими.

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Про причину раптового сну сам суддя Євстафієв говорити не хоче.

Як ймовірний сон судді, що не головував, міг вплинути на перебіг процесу, ніхто оцінити не береться. Більше читайте тут: https://tsn.ua/exclusive/chuyu-htos-sope-hrope-suddya-chernigivskogo-apelyaciynogo-sudu-zasnuv-pid-chas-sluhannya-spravi-1734808.html?fbclid=IwAR3I8C_aLNLNJ4lOx_gnxQnsdBqY918D_ZLImVyWyzsbpj23vWYps3wS22Q

Джерело: ТСН