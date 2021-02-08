Скандального суддю Вовка сьогодні мають силоміць доставити до суду

Павла Вовка доправити до суду мають у понеділок, 8 лютого

Вовка підозрюють у спробі захоплення судової влади в Україні

Вищий антикорупційний суд минулого тижня задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України щодо примусового приводу до суду голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Це має статися сьогодні, 8 лютого.

Таке рішення прийняв суд, оскільки очільник Окружного адмінсуду Києва вкотре проігнорував повістку і не з'явився на слухання, де йому мали обрати запобіжний захід.

Зазначимо, що Вища рада правосуддя не дала дозволу на арешт Вовка. Але заборони примусово доставити Вовка в законодавстві немає. Потрібен лише дозвіл слідчого судді, який отримало НАБУ.

У Центрі протидії корупції зазначають, що Вовк від осені ігнорує засідання, прикриваючись суддівським імунітетом.

Павла Вовка підозрюють у створенні злочинної організації та спробі захоплення судової влади в Україні. Правоохоронці вважають, що Вовк разом із поплічниками встановлювали контроль за Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Сам суддя називає звинувачення проти нього замовними.

Днями НАБУ намагалося вручити голові ОАСК Вовку клопотання про його відсторонення від посади, але він відмовився його забирати.

Наприкінці грудня 2020 року детективи НАБУ спіймали Вовка на корпоративі, щоб вручити йому повістку в суд.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Окружного адмінсуду Вовка.