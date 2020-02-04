Рада попередньо схвалила законопроєкт про зменшення кількості нардепів



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За проєкт постанови проголосували 236 нардепів

Законом вносяться зміни до Конституції України

Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт №1017 «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)».

За проголосували 236 депутатів.

«Конституційний склад Верховної Ради України - триста народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років», - вказано у тексті закону президента.

Крім того, передбачається, що «Верховна Рада України обирається за пропорційною виборчою системою». При цьому порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

«Після набрання чинності законом України «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)" Верховна рада України, обрана до набрання чинності зазначеним законом, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів народних депутатів України», - сказано у тексті документу.

Зазначимо, що в грудні Конституційний суд України оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.

Разом з тим раніше спікер Ради Дмитро Разумков висловив жаль у зв’язку з тим, що Конституційний суд завернув інший законопроєкт, який стосується позбавлення мандату депутатів-прогульників та кнопкодавів.

Нагадаємо, у жовтні український парламент ухвалив закон про введення штрафів народним депутатам, котрі без поважної причини пропускають роботу.

Згідно закону, депутату не відшкодовуються витрати за календарний місяць на здійснення депутатських повноважень у разі, якщо він без поважних причин не брав участь у третині пленарних засідань, половині засідань комітетів. Додамо, що ці виплати на одного депутата становлять близько 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів Верховної Ради.