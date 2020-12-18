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    Рада призначила Лапутіну главою Мінветеранів

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    Юлія Лапутіна майже 30 років працювала в структурі СБУ - Рада призначила Лапутіну главою Мінветеранів
    Юлія Лапутіна майже 30 років працювала в структурі СБУ
    Cкріншот відео: RadaTVchannel/Youtube

    Кандидатуру Лапутіної була внесена прем’єр-міністром Денисом Шмигалем

    Верховна рада України призначила міністром з питань ветеранів Юлію Лапутіну. За проголосували 248 парламентарів. 

    У залі парламенту Лапутіна скала присягу міністра уряду.

    «Як я бачу вирішення питання ветеранів? Це має бути системна державна робота, де поєднуються зусилля парламенту, уряду, громадських організацій і, звичайно, міністерства», - зазначила міністр.

    У 1992 році Лапутіна стала першою оперативницею у відділі контррозвідки служби. У 1994 році брала участь у ліквідації фейкового референдуму «про статус Криму» – затримувала місцевих злочинців, кримських чиновників і завезених росіянами бойовиків, які блокували роботу українських правоохоронців.

    У 2008 році запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну.

    У квітні 2014 року Лапутіна перебувала на фронті у складі першої групи СБУ охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів з групи бойовика Ігоря Гіркіна. У 2018 стала другою жінкою в історії незалежної України, яка отримала генеральське звання.  

    З 2014 року працює на посаді заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки – займається протидією гібридним загрозам.

    16 грудня Рада звільнила очільника Міністерства ветеранів БесарабаУ профільному комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відзначили, що однією з причин відставки Бесараба стала хвороба.

    Теги: Кабмін Верховна Рада
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