Рада призначила Лапутіну главою Мінветеранів

Юлія Лапутіна майже 30 років працювала в структурі СБУ

Кандидатуру Лапутіної була внесена прем’єр-міністром Денисом Шмигалем

Верховна рада України призначила міністром з питань ветеранів Юлію Лапутіну. За проголосували 248 парламентарів.

У залі парламенту Лапутіна скала присягу міністра уряду.

«Як я бачу вирішення питання ветеранів? Це має бути системна державна робота, де поєднуються зусилля парламенту, уряду, громадських організацій і, звичайно, міністерства», - зазначила міністр.

Верховна Рада #Рада9 призначила Юлію Лапутіну Міністром у справах ветеранів України. Вона склала присягу перед #Рада9 https://t.co/Uq7YPAl4CB pic.twitter.com/wjTFTv8N1u — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 18, 2020

У 1992 році Лапутіна стала першою оперативницею у відділі контррозвідки служби. У 1994 році брала участь у ліквідації фейкового референдуму «про статус Криму» – затримувала місцевих злочинців, кримських чиновників і завезених росіянами бойовиків, які блокували роботу українських правоохоронців.

У 2008 році запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну.

У квітні 2014 року Лапутіна перебувала на фронті у складі першої групи СБУ охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів з групи бойовика Ігоря Гіркіна. У 2018 стала другою жінкою в історії незалежної України, яка отримала генеральське звання.

З 2014 року працює на посаді заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки – займається протидією гібридним загрозам.

16 грудня Рада звільнила очільника Міністерства ветеранів Бесараба. У профільному комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відзначили, що однією з причин відставки Бесараба стала хвороба.