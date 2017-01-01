Рада продовжила термін переходу на літаки українського виробництва

Авіакомпаніям продовжили період переходу на літаки українського виробництва до 1 січня 2021 року

Депутати підтримали проект Закону про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України» Про розвиток літакобудівної промисловості»щодо надання перехідного періоду українськими авіакомпаніями на перехід з літаків закордонного



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Авіакомпаніям продовжили період переходу на літаки українського виробництва до 1 січня 2021 року

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Депутати підтримали проект Закону про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положенняЗакону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону УкраїниПро розвиток літакобудівної промисловостіщодо надання перехідного періоду українськими авіакомпаніями на перехід з літаків закордонного виробництва на літаки вітчизняного виробника

За відповідне рішення проголосувало 229 депутатів.

«Ухвалення зазначеного законопроекту призведе до оновлення літаків авіакомпаній, які виконують регіональні програми рейсів в Україні та міжнародні рейси з регіональних аеропортів до Європи та Близького сходу, а також сприятиме зупиненню суттєвого підвищення цін на зазначені типи перевезень», - каже автор закону.

Законом продовжено до 1 січня 2021 року дію пункту Закону, згідно з яким у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються повітряні судна, що ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу, крім літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 30000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

Відповідні зміни внесено до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» щодо підтримки літакобудівної галузі».