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Парламентський комітет з нацбезпеки підтримав продовження воєнного стану

Надія Клочко
glavcom.ua
Парламентський комітет з нацбезпеки підтримав продовження воєнного стану
Український парламент продовжить термін дії воєнного стану уже вчетверте
фото з відкритих джерел

Верховна Рада планує продовжити воєнний стан до 20 листопада

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав в цілому законопроєкти (№7664) про продовження дії воєнного стану та (№7665) загальної мобілізації на 90 діб», – повідомив нардеп.

Як відомо, 12 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Згідно з пропозицією президента, воєнний стан діятиме щонайменше до 20 листопада.

Востаннє парламент продовжував дію воєнного стану та мобілізації наприкінці травня – до 23 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на найближчому пленарному засіданні Верховна Рада знову продовжить термін дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації в Україні. Це буде вже четверте подовження за цей рік.

Раніше Верховна Рада України звільнила від мобілізації громадян, які втратили близьких родичів під час ООС і воєнного стану. За ухвалення закону «Про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації (№7481) проголосували 282 народних депутати.

Верховна Рада також надала право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

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Теги: мобілізація воєнний стан Верховна Рада

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