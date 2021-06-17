В Україні збільшили територію одного з міст

Територію міста Миргород збільшили на 1398,91 гектара

Верховна рада збільшила територію Миргорода Полтавської області. Народні депутати схвалили відповідний проект постанови №5487. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на трансляцію засідання ВР.

«За» проголосували 293 нардепи.

Територію міста Миргород Полтавської області збільшили на 1398,91 гектара земель і затвердили його територію загальною площею 4265,05 гектара земель.

Нагадаємо, раніше комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування рекомендував парламенту прийняти цю постанову.

Крім того, Раді рекомендують збільшити територію міста Іллінці Вінницької області – на 2326 гектарів земель і затвердити територію загальною площею 3106 гектарів земель.

Межі міста Соснівка Львівської області також планують збільшити на 102,5924 гектара земель і затвердити його територію загальною площею 300,5924 гектара земель.

Нагадаємо, місто на Черкащині заборонило поливати городи питною водою.