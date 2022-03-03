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    Думки вголос

    Найпідліша фаза вторгнення. Ми мусимо це пройти

    Обстріли&nbsp;&ndash; останній аргумент окупанта - Найпідліша фаза вторгнення. Ми мусимо це пройти
    Обстріли – останній аргумент окупанта
    фото з соцмереж

    Росія в рукаві має два останні тузи: це Білорусь і це Крим

    Зараз ми входимо в найтемнішу, найпідлішу, найцинічнішу фазу вторгнення.

    Це вже навіть не війна, бо навіть війна має свою етику, неписані правила й писані конвенції.

    Фаза війни перейшла в фазу терору по бєспредєлу

    Неприцільний обстріл, мирні райони, точкові диверсії на місцях, газогони, інфраструктура зв’язку, теракти, діти й жінки попереду танків, цунамі фейків та інформвкидів, замахи, осатанілі штурми й заборонені види озброєнь – це стандартний набір звіра (я буду без матюків). Позаяк це вже не війна, а хаотичний тероро-геноцид, то правил уже нема.

    Зникло таке поняття, як «передова». Тепер передовою є вся країна: від гарячих бойових точок до тилу.

    У знавців воєн я прочитав, що такі агонійні методи терору – ознака пізніх стадій.

    Це, по суті, наприкінцева Чечня. Чи передфінальна Сирія. Масований спурт є ознакою відчайдушності

    Це як останній бій, розтягнутий в часі. Будь-якою ціною – стратегія адольфа-другого. Це триватиме доти, доки він не здохне. Його варто оголосити терористом №1 і запустити процес на фізичне знищення. Сподіваюся, великі країни з великими спецслужбами пошурупають у цьому напрямку. Бо це ніколи не закінчиться. Там нема раціо, там суцільне психо.

    Наскільки я бачу, рашисти в рукаві мають два останні тузи: це Бєларусь і це Крим. Основне й кінцеве підсилення за принципом «пан або пропав» (буде друге) йтиме саме звідти.

    Двома країнами проти однієї – я не знаю, чи є щось більш нице і щуряче. Якщо нашою «другою країною» не стане Захід, то кандидувати на вступ в ЄС не буде кому, даруйте. Я не хочу навіть думати в цьому напрямку, їй-богу.

    Користуючись нагодою, ще кілька слів. Оскільки наша історія спротиву не скінчиться завтра, то треба навчитися бігти на довгу дистанцію і розподіляти ресурси на кілька етапів.

    Зараз першочерговий час – мілітарних людей з навиками + битих волонтерів, звиклих до екстріму тут і зараз

    Тут і зараз тероборона й армія затребує людей із бодай якоюсь готовністю («нульових чайників» на потім, хай би краще того не було); тут і зараз волонтери просять долучатися не за принципом метушливої гіперактивності, а розважливої відповідальності.

    Це важко і не всіма сприймається, але: різні люди мають різну психіку, кріпкість здоров’я й фахову корисність, відтак у кожної людини – різний ККД у нинішній ситуації.

    А значить, абсолютно кожна людина може знайти свій максимально корисний застосунок, і це чудово, бо тоді жоден інший напрямок не просідатиме!

    І не треба себе картати чи картати когось. Бо війська бувають не лише армійські, але й інформаційні, логістичні, диверсійні, кібер, волонтерські, економічні, диспетчерські, психологічні тощо.

    Потрібні всі на всіх фронтах, бо український спротив такий самий повномасштабний, як і вторгнення. В цьому і є суть національного пориву – він багатофланговий і всеосяжний.

    Усі ці дні пронизані словом МУСИМО. Люди і людоньки, ми МУСИМО. Мене найбільше гріють думки про те, що раша вже зазнала цивілізаційного краху, а це, власне, і є найвищою перемогою, яка уже сталася.

    Вона УЖЕ сталася, незалежно від того, скільки там ракет ще лишилося в трупа.

    Бережімо себе.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Крим армія війна Чечня обстріл інфраструктура #stoprussia
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    Найпідліша фаза вторгнення. Ми мусимо це пройти