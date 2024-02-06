Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський

Дмитро Кисилевський: Кожен хто вміє будувати заводи, має отримати від держави максимальне сприяння

Верховна Рада прийняла в цілому закон №9627, який передбачає кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі для цілей економічного відновлення. Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський, який ініціював відповідний законопроект.

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Головна мета закону: ліквідація зайвих бюрократичних перепон для людей, які хочуть побудувати в Україні новий завод або інший промисловий чи енергетичний обʼєкт. Замість 1-3 років отримання всіх необхідних дозволів займатиме не більше 1,5 місяця.

Закон скасовує необхідність обовʼязкового розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою для зміни цільового призначення землі з с\г на промислову. Зміна цільового призначення землі відбуватиметься на підставі висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення запланованого об’єкту.

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Спрощена процедура застосовуватиметься за межами населених пунктів і лише там, де відсутня розроблена містобудівна документація. Поширюватиметься на визначений законом перелік обʼєктів промисловості та енергетики. Діятиме впродовж воєнного стану та п’ять років по його закінченню.

«Прибираються можливості для чиновників регіонального рівня пускати підприємця, який не хоче платити хабарів, «по великому колу» збирання довідок. Цього багатомільярдного ринку «подяк у конвертах» більше не буде. Звичайно і зараз, коли йде війна, і після Перемоги Україна просто не може собі дозволити відлякувати промислових інвесторів складними та довгими процедурами. Навпаки, кожен хто вміє будувати заводи, має отримати від держави максимальне сприяння», – відзначив Дмитро Кисилевський.

Аналогічний спрощений механізм вже діє в Україні з середини 2022 року для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПО, інженерно-комунікаційних мереж, об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури. Тепер його розширили на обʼєкти промисловості та енергетики

Законопроект №9627 є одним з елементів Плану розвитку переробної промисловості в Україні.