Судова реформа: призначено перший склад Етичної ради

Етична ради буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності

Президент привітав призначення першого складу Етичної ради як надзвичайно важливий етап в успішній реалізації судової реформи

В Україні сформували перший склад Етичної ради, яка буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності. Про це йдеться на сайті Офісу президента з посиланням на заяву глави держави.

«Я сподіваюся, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше. Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі. Формування доброчесних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи», – заявив Володимир Зеленський.

Тож, членами Етичної ради стали:

суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич,

суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун,

суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін,

суддя Верховного Суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді,

суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер,

колишня генеральна прокурорка Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

Повідомляється, що список рекомендованих Радою суддів України кандидатів до складу Етичної ради надійшов до Вищої ради правосуддя 2 листопада. Міжнародні та іноземні організації визначили перелік міжнародних експертів ще 10 вересня.

Згідно з законом про Вищу раду правосуддя, якщо голова ВРП не призначить членів Етичної ради у визначений строк, то троє перших кандидатів зі списку Ради суддів України і переліку від міжнародних та іноземних організацій вважаються призначеними.

Нагадаємо, наприкінці жовтня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас назвав позитивним кроком обрання кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою, яка має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

Як повідомлялося раніше, позачерговий з’їзд суддів обере нових членів Вищої ради правосуддя

На думку президента України Володимира Зеленського, судова реформа в Україні «дійсно багато років буксувала», але наразі відбувається у належному темпі.

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