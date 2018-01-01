Рада тричі відмовилася давати старт ухваленню закону про Антикорупційний суд

Депутати відмовилися вносити до порядку денного законопроекти про Антикорупційний суд

Верховна Рада України тричі за сьогодні відмовилась внести до порядку денного президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. За включення законопроекту спочатку проголосували 200 депутатів, а потім - 204. Також депутати відмовилися включати до порядку денного альтернативних законопроекти про Антикорупційний суд. [READ_MORE] Під



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Голосування у Верховній Раді

Депутати відмовилися вносити до порядку денного законопроекти про Антикорупційний суд

Верховна Рада України тричі за сьогодні відмовилась внести до порядку денного президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. За включення законопроекту спочатку проголосували 200 депутатів, а потім - 204.

Також депутати відмовилися включати до порядку денного альтернативних законопроекти про Антикорупційний суд.

Під час голосування голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, що створення антикорупційного суду - це міжнародне зобов'язання України.

Як повідомлялося, Рада на ранковому засіданні у четвер не включила до порядку денного законопроекти про Антикорупційний суд.

Раніше ЗМІ показали листа голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена, у якому йдеться про те, що МВФ не погоджується із запропонованим проектом законом.

В Адміністрації президента заявили, що законопроект про Антикорупційний суд був розроблений відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

Президент Петро Порошенко закликав до конструктивної роботи, щоб законопроект про Антикорупційний суд України був успішно ухвалений і ефективно запрацював.

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