Рада відклала закон про призначення урядом директора НАБУ на осінь

Наразі не закінчена підготовка документа до другого читання

Верховна Рада розгляне законопроєкт №5459-1 про призначення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) урядом вже восени. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає пресслужба партії.

Арахамія підкреслив, що протягом двох пленарних тижнів до кінця сесії депутати планують проголосувати за проєкти законів, необхідні для отримання траншу від МВФ і макрофінансової допомоги від ЄС.

«Усі законопроєкти у цьому пакеті маємо проголосувати протягом двох тижнів. У першому читанні всі ініціативи вже проголосовані. Залишилося ухвалити їх у другому читанні – всі, крім законопроєкту про НАБУ. Його розглядатимемо вже восени, бо наразі не закінчена підготовка документа до другого читання», – сказав нардеп.

Глава фракції «Слуга народу» уточнив, що у разі ухвалення потрібних законів Україна може отримати транш від МВФ вже у жовтні.

Як відомо, у травні Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт щодо зміни статусу Національного антикорупційного бюро України. Він передбачає нову процедуру призначення директора установи.

Що передбачає законопроєкт:

Ініціатива унеможливить втручання уряду в діяльність НАБУ.

Крім того, зміни визначать особливість застосування законодавства про держслужбу для незалежності бюро.

Вдосконалять положення закону про зовнішній аудит: його проводитимуть щороку троє експертів, яки визначатиме уряд та пропонуватимуть партнери.

Як призначатимуть директора НАБУ:

Уряд зможе призначати директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме комісія з 6 осіб. У визначених випадках Кабмін зможе також звільняти очільника бюро.

Для комісії три особи делегуватиме Кабмін, ще три – теж уряд, але згідно з пропозиціями міжнародних партнерів.

Чинний директор НАБУ виконуватиме повноваження до призначення нового за встановленою процедурою, тобто його таки можуть звільнити достроково.

Fight Corruptor пише, що залучення Кабміну до складу конкурсної комісії замість РНБО, як це пропонували раніше, нівелює можливість впливу президента на обрання директора НАБУ.

Однак досі існують ризики. Серед них експерти називають дострокове звільнення чинного директора НАБУ та подання на розгляд уряду одразу двох кандидатів на цю посаду.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Конституційний суд України визнав закон про НАБУ неконституційним у частині повноважень президента.

У листопаді 2020 року було зареєстровано законопроєкт, який дозволяє парламенту звільняти директора НАБУ.

У березні 2021 року у Зеленського заявили, що Ситник залишиться директором НАБУ до кінця своєї каденції. Проте термін його повноважень закінчується у квітні 2022 року.