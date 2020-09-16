Суд визнав закон про НАБУ неконституційним у частині повноважень президента



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Нове рішення Конституційного суду позбавляє президента будь-якого впливу на функціонування Бюро

Президент не має права утворювати НАБУ

Конституційний суд України виніс рішення у справі щодо конституційності деяких норм закону про Національне антикорупційне бюро. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

Суд визнав не відповідними Конституції норми закону в частині закріплення повноважень президента утворювати НАБУ

Також вважаються неконституційними норми закону, де президент може:

призначати на посаду та звільняти з посади директора Національного антикорупційного бюро України;

визначати трьох осіб до складу комісії по проведенню конкурсу на зайняття посади директора НАБУ;

визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України його операційної та інституційної незалежності і затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.

Попереднім рішенням Конституційний суд визнав, що президент не мав права підписувати указ про призначення директора НАБУ, бо такі повноваження глави держави не передбачені Основним законом.

Нове рішення позбавляє президента будь-якого впливу на функціонування Бюро.

Після рішення Конституційного суду Верховна Рада має привести законодавство у відповідність до нього. Фактично це означає, що парламент має прописати нову процедуру призначення директора НАБУ, бо тепер це має робити не президент.