НАЗК назвало 10 головних досягнень за 2020 рік

НАЗК підсумувало результати роботи за період з 15 січня до 27 жовтня 2020 року

НАЗК – один із 10 державних органів, які здійснюють спеціальну перевірку осіб, які претендують на високі посади. А саме посади з відповідальним або особливо відповідальним становищем та підвищеним корупційним ризиком. НАЗК перевіряє чи є кандидат в Реєстрі корупціонерів та достовірність даних в декларації.

У НАЗК зазначили, що в січні 2020 року розпочалося повне перезавантаження роботи агенції, що «пожвавило» розслідування корупційних злочинів.

1. Незадеклароване майно на пів мільярда гривень

Після перезавантаження НАЗК з травня 2020 року розпочало перевіряти декларації за новим Порядком перевірки. З травня по жовтень НАЗК перевірило 446 декларацій. У 131 із них виявлено порушення. При цьому у 97 деклараціях виявлено ознаки кримінального правопорушення. Ці дані Агентство передало правоохоронцям (Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань та Національній поліції).

Загальна сума виявлених невідповідностей склала 497 мільйонів гривень.

До рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційними окремі положення Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України, НАЗК розпочало перевірку 1006 декларацій.

2. 900 млн грн з «шухлядки»

За перші 100 днів роботи після перезапуску НАЗК передало правоохоронним органам матеріали щодо декларування недостовірної інформації на майже 900 мільйонів гривень, які колишня команда НАЗК тримала «у шухлядці».

Ці порушення виявили в матеріалах повних перевірок, за період до вересня 2019 року.

Зокрема, це матеріали щодо дев’ятьох народних депутатів колишнього та поточного скликання.

3. Реєстр POLITDATA

У середині січня 2020 року набули чинності зміни до Закону «Про політичної партії в Україні», якими запроваджується новий порядок звітності політичних партій та створення і ведення Єдиного держреєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру. Це і є POLITDATA.

Реєстр було створено та запущено у тестовому режимі в рекордні строки – всього за три місяці. POLITDATA має спростити процес подання звітності для політичних партій, а громадянам – дати кращий доступ до такої інформації. У тестовому режимі він працює з 16 липня – партії можуть ознайомитися із можливостями системи, паралельно подаючи звітність в паперовій формі. Коли ж POLITDATA запустять повноцінно, звітування онлайн стане обов’язковим для всіх партій.

4. З початку 2020 року складено вже 626 адмінпротоколів

Зокрема 137 протокол за статтями, що стосуються декларування: несвоєчасне подання декларації без поважних причин, декларування недостовірних відомостей, неповідомлення про зміни в майновому стані.

246 протоколів складено щодо керівників та уповноважених осіб політичних партій за порушення порядку звітування та ненадання Агентству інформації.

234 протоколи Агентство склало за неповідомлення про конфлікт інтересів, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП), порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 КУпАП) й порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172-5 КУпАП).

Ще 9 адміністративних протоколів складено щодо невиконання законних вимог (приписів) НАЗК (ст. 188-46 КУпАП).

5. Декларування працівників СБУ та осіб, що публічно не подають декларації

Завдяки співпраці НАЗК та СБУ у 2020 році вперше було забезпечено публічний доступ до декларацій високопосадовців Служби безпеки України (СБУ). Також вперше від запуску е-декларування Агентство розпочало перевірку декларацій працівників СБУ, в тому числі тих перебування на посадах яких становило таємницю. Для цього ухвалено спеціальний порядок, який гарантує додаткову безпеку даних про працівників правоохоронного органу. За результатами перевірки перші справи було направлено до правоохоронних органів.

У 2020 році НАЗК вперше розпочато повні перевірки декларацій осіб, що належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або обіймають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею. Це працівники ДБР, Національної поліції, Управління державної охорони, Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби, Державної кримінально-виконавчої служби та кадрового складу розвідувальної служби. Відповідні порядки розробило Управління внутрішнього контролю НАЗК спільно зі згаданими установами.

Щодо високопосадовців спецслужб до судів було скеровано 5 адміністративних протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також 2 обґрунтованих висновки – до органів досудового розслідування.

6. Антикорупційна стратегія на чотири роки

У НАЗК підготували Антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки, яка стане інструментом контролю за роботою влади в боротьбі з корупцією. Саме на основі стратегії НАЗК розробить державну програму з чіткими показниками ефективності, за якими громадяни можуть оцінювати роботу влади в боротьбі з корупцією.

За попередніми оцінками, завдяки впровадженню Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки держава зможе економити до 200 млрд грн щорічно.

Стратегію схвалив Уряд, підтримала Національна рада з питань антикорупційної політики на чолі з президентом. 5 листопада парламент ухвалив відповідний законопроєкт за основу. Зараз триває підготовка до другого читання.

7. Прозорі вибори

17 червня розпочала роботу нова Громадська рада при НАЗК, яка здійснює громадський контроль за діяльністю органу. Вперше Громрада була сформована за результатами відкритого онлайн-голосування, без жодних ознак несанкціонованого втручання чи впливу на результати голосування.

Провести прозорий конкурс та розширити повноваження Громради вдалося після ухвалення Верховною Радою закону про перезавантаження НАЗК.

8. Захист викривачів

Цього року НАЗК отримало більше повноважень у сфері захисту викривачів та вперше почало вносити приписи про усунення порушень трудових прав викривачів. НАЗК проводить перевірки дотримання трудових прав викривачів, права на конфіденційність та анонімність, права на безоплатну правову допомогу.

Станом на листопад 2020 року НАЗК здійснює супровід у судах 66 справ за позовами викривачів. У цьому році викривачами виграно 15 справ.

5 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає створення Єдиного порталу повідомлень викривачів. Портал адмініструватиме НАЗК, він значно спростить процес подання повідомлень, забезпечить конфіденційність викривачів та мінімізує ризики несанкціонованого доступу до повідомлень викривачів.

9. Моніторинг за способом життя посадовців

У липні 2020 року НАЗК розпочало моніторинг способу життя посадовців. Це передбачено Законом України «Про запобігання корупції». На момент рішення Конституційного Суду НАЗК розпочало моніторинг способу життя 47 високопосадовців, матеріали щодо 7 з яких були передані для проведення повної перевірки декларацій.

Якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя посадовця задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для проведення повної перевірки його декларації та повідомлення про це правоохоронних органів.

Без моніторингу способу життя публічні службовці зможуть практично безкарно декларувати видатки, що перевищують задекларовані ними доходи, витрачати на тижневий відпочинок за кордоном близько половини чи третини офіційно зароблених за рік коштів чи літати приватними літаками невідомо за чий кошт.

10. Понад 8,4 тисячі запитів щодо проведення спецперевірок

НАЗК – один із 10 державних органів, які здійснюють спеціальну перевірку осіб, які претендують на високі посади. А саме посади з відповідальним або особливо відповідальним становищем та підвищеним корупційним ризиком. НАЗК перевіряє чи є кандидат у Реєстрі корупціонерів та достовірність даних в декларації.

За майже 11 місяців 2020 року НАЗК опрацювало понад 8,4 тисячі запитів щодо проведення спецперевірок кандидатів на посади державних органів. Якщо в ході перевірки виявляли відомості, що не відповідають встановленим законом вимогам, такій особі мають відмовити у призначенні на посаду.

«Наразі через рішення КСУ від 27.10.2020 № 13-р/2020 робота НАЗК лишається заблокованою. Попри це ми віримо, що законодавці знайдуть правові шляхи врегулювання цієї ситуації, і вже наступного року ми звітуватимемо не про припинені перевірки, а про конкретну кількість осіб, які понесли відповідальність за корупційні дії, та працюючі інструменти запобігання корупції», - повідомили в агенції.

До слова, 27 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях має бути суворою.

Нагадаємо, у Раду внесли законопроєкт Зеленського про відповідальність за брехню у е-деклараціях.

До слова, НАЗК закликає відновити відповідальність за брехню у деклараціях до кінця грудня.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.

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