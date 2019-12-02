Рада візьметься за закон про відтермінування інституту кримінальних проступків



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Денис Монастирський: у випадку неприйняття проекту з 1 січня в Україні буде запущений інститут , який абсолютно не готовий до впровадження правоохоронцями

У комітеті ВР підкреслили, що до кінця року відповідний закон має бути прийнятий у цілому

Верховна Рада у вівторок, 3 грудня, розгляне законопроект №2155 про відтермінування інституту кримінальних проступків. Про це заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський під час засідання погоджувальної ради.

Він зазначив, що у випадку неприйняття проекту з 1 січня в Україні буде запущений інститут, який абсолютно не готовий до впровадження правоохоронцями.

«У нас стоїть на завтра законопроект №2155 про відтермінування запровадження інституту кримінальних проступків. Він стоїть останнім. Прохання поставити його все ж таки раніше, оскільки ми його обов'язково маємо прийняти до кінця року в цілому. Інакше з 1 січня запускається інститут, який абсолютно не готовий до впровадження правоохоронними органами», - сказав глава комітету.

Нагадаємо, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР відстрочити запровадження інституту кримінальних проступків до 1 липня 2020 року. До цієї дати правоохоронні органи, а саме ГПУ, Нацполіція і ДБР повинні підготуватися до введення Реєстру досудових розслідувань і введення інституту кримінальних проступків.