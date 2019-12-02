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    Суспільство

    Рада завтра розгляне закон про дозвіл на прослуховування нардепів

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    Сьогодні пройшло засідання Погоджувальної ради&nbsp; - Рада завтра розгляне закон про дозвіл на прослуховування нардепів
    Сьогодні пройшло засідання Погоджувальної ради 

    На початку жовтня у Раді з'явився законопроєкт №2237 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України», яким пропонується дозволити прослуховування народних депутатів

    Верховна Рада України у вівторок, 3 грудня, розгляне законопроєкт про дозвіл на прослуховування нардепів, що має остаточно скасувати депутатську недоторканність.

    Про це під час брифінгу після Погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

    Зокрема, йдеться про законопроєкт №2237 та альтернативний до нього 2237-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України».

    «Цей законопроєкт буде розглянутий у вівторок», - зазначив Разумков.

    Нагадаємо, раніше Рада підтримала за основу та в цілому проєкт постанови №2101-10, яким дані проєкти законів нардепи включили до порядку денного.

    Як повідомлялося раніше, на початку жовтня у Раді з'явився законопроєкт №2237 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України», яким пропонується дозволити прослуховування народних депутатів.

    До відома, сьогодні, 2 грудня, у Раді відбулося засідання Погоджувальної ради.

    Верховна Рада депутат закон прослуховування Дмитро Разумков
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