Рада завтра розгляне закон про дозвіл на прослуховування нардепів
На початку жовтня у Раді з'явився законопроєкт №2237 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України», яким пропонується дозволити прослуховування народних депутатів
Верховна Рада України у вівторок, 3 грудня, розгляне законопроєкт про дозвіл на прослуховування нардепів, що має остаточно скасувати депутатську недоторканність.
Про це під час брифінгу після Погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.
Зокрема, йдеться про законопроєкт №2237 та альтернативний до нього 2237-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України».
«Цей законопроєкт буде розглянутий у вівторок», - зазначив Разумков.
Нагадаємо, раніше Рада підтримала за основу та в цілому проєкт постанови №2101-10, яким дані проєкти законів нардепи включили до порядку денного.
Як повідомлялося раніше, на початку жовтня у Раді з'явився законопроєкт №2237 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України», яким пропонується дозволити прослуховування народних депутатів.
До відома, сьогодні, 2 грудня, у Раді відбулося засідання Погоджувальної ради.