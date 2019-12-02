Спікер парламенту прокоментував погрози голови Дреждуми РФ



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Дмитро Разумков запевнив, що ніякі території «відвалюватися» і «відходити не будуть»

В Україні нема ні малих, ні середніх, ні великих народів, в Україні є український народ, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відповів на заяву спікера Державної думи Росії В'ячеслава Володіна про ймовірний вихід зі складу України ряду областей через «націоналізм і утиски малих народів».

Про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради.

Разумков підкреслив, що в Україні нема «малих народів».

«Заява спікера Держдуми РФ, що прозвучала у вихідні... Вона не може залишитися без реакції Верховної Ради. Я хотів би відзначити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів, в Україні є український народ. Так, він багатонаціональний, так, він може розмовляти на різних мовах, але це єдиний народ», - підкреслив спікер парламенту.

Разумков запевнив, що ніякі території «відвалюватися» і «відходити не будуть».

«І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватися, відходити, губитися ще якісь території, то це тільки мрії ... Ми, як Верховна Рада, будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб об'єднувати і консолідувати суспільство навколо тих тем, які нас будуть, знову, вибачте за тавтологію, об'єднувати», - сказав він.

Нагадаємо, Володін пригрозив Україні «відділенням кількох областей». Таким чином він відреагував на зрив виступу проросійських «представників Криму» на форумі ООН з питань меншин, що проходив у Женеві протягом 28-29 листопада.

«Націоналізм, утиск малих народів може привести до виходу зі складу України ряду областей. Це має розуміти влада України та не допускати порушення прав і свобод етнічних груп», - заявив представник Держдуми РФ.

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