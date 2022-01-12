Перерахунок пенсій у 2022 році: кому вже збільшили виплати більш ніж на 1 тис. грн

Збільшення розміру пенсій у 2022 році

Пенсіонерам певних категорій громадян проведено перерахунок виплат

З 1 січня 2022 року в Україні деяким категоріям пенсіонерів збільшено пенсійні виплати.

Зокрема підвищення торкнулося пенсій непрацездатним членам сім'ї загиблих або померлих учасників АТО/ООС.

Середній розмір підвищення становив 1895,26 гривень. З 3 361 отримувача соціальні виплати до 1 тисячі гривень отримають 115, понад 1000 гривень – 3 246 осіб.

Мінімальний розмір пенсійної виплати кожному з непрацездатних батьків, дружині загиблих та померлих учасників АТО/ООС встановлено на рівні 7 800 гривень.

Також з 1 січня проведено перерахунки пенсій низки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Розміри пенсій збільшено для 21 204 людей. Середній розмір підвищення – 2903, 21 гривень. До 1 тисячі гривень підвищено виплати 2246 людям, понад 1 тисячу гривень – 18958.

До слова, важливо знати, що пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову.