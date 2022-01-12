Перерахунок пенсій у 2022 році: кому вже збільшили виплати більш ніж на 1 тис. грн
Пенсіонерам певних категорій громадян проведено перерахунок виплат
З 1 січня 2022 року в Україні деяким категоріям пенсіонерів збільшено пенсійні виплати.
Зокрема підвищення торкнулося пенсій непрацездатним членам сім'ї загиблих або померлих учасників АТО/ООС.
Середній розмір підвищення становив 1895,26 гривень. З 3 361 отримувача соціальні виплати до 1 тисячі гривень отримають 115, понад 1000 гривень – 3 246 осіб.
Мінімальний розмір пенсійної виплати кожному з непрацездатних батьків, дружині загиблих та померлих учасників АТО/ООС встановлено на рівні 7 800 гривень.
Також з 1 січня проведено перерахунки пенсій низки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Розміри пенсій збільшено для 21 204 людей. Середній розмір підвищення – 2903, 21 гривень. До 1 тисячі гривень підвищено виплати 2246 людям, понад 1 тисячу гривень – 18958.
До слова, важливо знати, що пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову.
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