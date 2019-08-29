Рада затвердила список комітетів та їх керівництво



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Депутати створили 23 комітети

Верховна рада України затвердила список парламентських комітетів, а також і їхніх керівників.Так, депутати проголосували за дві окремі постанови.

Зокрема, за постанову №1003 про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів проголосували 318 народних обранців.

Депутати створили 23 комітети:

Комітет з питань аграрної політики;

Комітет з питань антикорупційної політики;

Комітет з питань бюджету;

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;

Комітет з питань екологічної політики;

Комітет з питань економічного розвитку;

Комітет з питань енергетики і ЖКГ;

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування;

Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва;

Комітет з питань інтеграції України з ЄС;

Комітет з питань молоді і спорту;

Комітет з питань нацбезпеки;

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Комітет з питань освіти, науки та інновацій;

Комітет з питань прав людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Комітет з питань правової політики;

Комітет з питань правоохоронної діяльності;

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР;

Комітет з питань свободи слова;

Комітет з питань соцполітики і захисту прав ветеранів;

Комітет з питань транспорту і інфраструктури;

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

Комітет з питань цифрової трансформації;

Крім того, постанову №1077 про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів підтримали 299 депутатів Ради.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Івана Баканова.

Нагадаємо, Вадим Пристайко очолив МЗС.

Раніше Рада призначила Загороднюка міністром оборони.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.