Службу безпеки очолив Баканов



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Іван Баканов став главою СБУ

За кандидатуру Баканова проголосувало - 319 нардепів

Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Івана Баканова. За проголосувало 319 депутатів.





«Служба безпеки України має стати технологічною, швидкою та міцною», - сказав Баканов, виступаючи перед народними депутатами.



