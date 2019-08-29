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    Службу безпеки очолив Баканов

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    Іван Баканов став главою СБУ - Службу безпеки очолив Баканов
    Іван Баканов став главою СБУ

    За кандидатуру Баканова проголосувало - 319 нардепів

    Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Івана Баканова. За проголосувало 319 депутатів.

    «Служба безпеки України має стати технологічною, швидкою та міцною», - сказав Баканов, виступаючи перед народними депутатами.

    Він пообіцяв, що Служба буде реформована, і за півтора місяці планується внести на розгляд парламенту новий закон. Голова СБУ вважає, що важливим елементом реформи має бути усунення деструктивної конкуренції між правоохоронними органами.

    Нагадаємо, Вадим Пристайко очолив МЗС.

    Раніше Рада призначила Загороднюка міністром оборони.

    Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

    Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

    Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.

     Читайте також: «Слуги народу» і їх «темники»

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