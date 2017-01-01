Рада завтра голосуватиме за закон про звільнення директора НАБУ без аудиту

Зараз єдина підстава для звільнення директора НАБУ - негативні результати аудиту бюро, але аудиторів НАБУ поки не призначено

Завтра, 7 грудня депутати Верховної Ради голосуватимуть за законопроект, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту. Про це в Facebook повідомив народний депутат Сергій Лещенко. «Триває вечір «Пробий дно багато разів». Отже, голосування за закон про вбивство НАБУ буде вже завтра, в четвер. Станом на зараз вони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор НАБУ Артем Ситник

Зараз єдина підстава для звільнення директора НАБУ - негативні результати аудиту бюро, але аудиторів НАБУ поки не призначено

Завтра, 7 грудня депутати Верховної Ради голосуватимуть за законопроект, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту.

Про це в Facebook повідомив народний депутат Сергій Лещенко.

«Триває вечір «Пробий дно багато разів». Отже, голосування за закон про вбивство НАБУ буде вже завтра, в четвер. Станом на зараз вони збираються йти по тій же схемі, як голосували за закон про генпрокурорство Луценко: в один день за включення до порядку денного, за основу і в цілому. Доведуть до кінця – залежить від нашої активності», – написав він.

Нагадаємо, голови фракцій «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» Артур Герасимов і Максим Бурбак внесли у Верховну Раду законопроект, згідно з яким парламент наділяють правом звільняти директора НАБУ.

Проект закону №7362 від 6 грудня оприлюднено на сайті парламенту.

У законопроекті також йдеться про право парламенту звільняти голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і його заступників, а також директора Державного бюро розслідувань.