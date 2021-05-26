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    Ініціаторами негайного засідання Ради Безпеки ООН виступили Естонія, Франція та Ірландія - Радбез ООН терміново збереться через Білорусь

    Ініціаторами негайного засідання Ради Безпеки ООН виступили Естонія, Франція та Ірландія

    Обговорення відбудеться у середу за зачиненими дверима й у неформальному форматі

    Естонія, Франція та Ірландія скликають негайне засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації довкола примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську і арешту журналіста Романа Протасевича.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Обговорення відбудеться у середу за зачиненими дверима й у неформальному форматі, а відтак ніхто із країн-представників у Радбезі не може виступити проти засідання.

    Раніше речник Верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл заявив, що ООН «шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням» Протасевича, «погрозою застосування військової сили» для його затримання й «зловживанням державної влади проти журналіста, що виконує функції, захищені міжнародним правом».

    «Ми боїмось за безпеку Романа Протасевича й хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяно й не застосовують тортури. Його поява на державному телебаченні минулої ночі не була переконливою, з огляду на очевидні синці на обличчі, й високу вірогідність того, що його поява не була добровільною, а «зізнання» у серйозних злочинах – силувані»,– йдеться у заяві Колвілла.

    Зазначимо, напередодні дівчину Протасевича арештували на два місяці. Вона записала «зізнання».

    Як відомо, 23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

    Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

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    Теги: ООН Франція Естонія арешт літак політика Ірландія Радбез ООН Ryanair Роман Протасевич
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    Радбез ООН терміново збереться через Білорусь