Радбез ООН терміново збереться через Білорусь

Обговорення відбудеться у середу за зачиненими дверима й у неформальному форматі

Естонія, Франція та Ірландія скликають негайне засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації довкола примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську і арешту журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Обговорення відбудеться у середу за зачиненими дверима й у неформальному форматі, а відтак ніхто із країн-представників у Радбезі не може виступити проти засідання.

Раніше речник Верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл заявив, що ООН «шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням» Протасевича, «погрозою застосування військової сили» для його затримання й «зловживанням державної влади проти журналіста, що виконує функції, захищені міжнародним правом».

«Ми боїмось за безпеку Романа Протасевича й хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяно й не застосовують тортури. Його поява на державному телебаченні минулої ночі не була переконливою, з огляду на очевидні синці на обличчі, й високу вірогідність того, що його поява не була добровільною, а «зізнання» у серйозних злочинах – силувані»,– йдеться у заяві Колвілла.

Зазначимо, напередодні дівчину Протасевича арештували на два місяці. Вона записала «зізнання».

Як відомо, 23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.