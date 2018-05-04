Радник Мун Чже Іна відвідав Вашингтон на прохання США

Вашингтон наполягає на обмеженнях щодо деталей візиту Чунг Юй Йонга

Радник із національної безпеки президента Республіки Корея Чунг Юй Йонг перебуває із візитом в Вашингтоні для зустрічі і переговорів із своїм американським візаві Джоном Болтоном. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Даний візит відбувається на прохання американської сторони для обговорення питань, які пов’язані із майбутньою



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Вашингтон наполягає на обмеженнях щодо деталей візиту Чунг Юй Йонга

Радник із національної безпеки президента Республіки Корея Чунг Юй Йонг перебуває із візитом в Вашингтоні для зустрічі і переговорів із своїм американським візаві Джоном Болтоном.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Даний візит відбувається на прохання американської сторони для обговорення питань, які пов’язані із майбутньою зустріччю Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Як наслідок, США наполягають на обмеженнях щодо деталей візиту Чунг Юй Йонга.

Мова в процесі переговорів в тому числі може йти про використання села Пханмунчжом для проведення саміту лідерів США і КНДР, що вимагає допомоги із боку Сеулу. Хоча офіційного прохання про допомогу із організацією зустрічі саме там представники Республіки Корея не отримували.

Паралельно із цим президент Республіки Корея Мун Чже Ін провів телефонну розмову із лідером КНР Сі Цзиньпіном. Очільник Республіки Корея відзначив роль Пекіну в процесі досягнення миру на Корейському півострові і процесу денуклеаризації. Сторони погодилися співпрацювати і надалі для реалізації відповідних цілей.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп припустив, що підходящим місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати «Дім миру» в селі Пханмунчжом на кордоні Північної і Південної Кореї.