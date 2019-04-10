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    РФ витрачає у рік $4 млрд на окуповані Донбас і Крим - Порошенко

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    <span>Петро Порошенко дає інтерв'ю Радіо НВ, 10 квітня 2019 року&nbsp;</span> - РФ витрачає у рік $4 млрд на окуповані Донбас і Крим - Порошенко
    Петро Порошенко дає інтерв'ю Радіо НВ, 10 квітня 2019 року 

    Крим був елементом внутрішньої політики Кремля, коли Путіну намагалися нагнати рейтинг перед виборами, - сказав Порошенко

    Росія витрачає понад $4 млрд на рік на утримання окупаційних режимів в Криму і на Донбасі.

    Про це президент Петро Порошенко заявив в ефірі Радіо НВ.

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    «Росія додатково витрачає на утримання окупаційного режиму в Криму і на Донбасі понад $4 млрд на рік. Це при ситуації в Росії є великим тягарем. Крим був елементом внутрішньої політики Кремля, коли Путіну намагалися нагнати рейтинг перед виборами», - сказав Порошенко.

    За його словами, через міжнародні санкції у зв'язку з агресією проти України Росія втратила $150 млрд, або 10% ВВП.

    Раніше повідомлялося, що штаб Петра Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється Путіну.

    Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів»..

    У Комітеті виборців України заявили, що борди, на яких Порошенко зображений поряд із Путіним, не порушують закону. Мовляв, іноземцям заборонено брати участь в політичній агітації, однак тут йдеться лише про використання фото президента РФ, що безперечно, не можна вважати прямою участю в передвиборчій рекламі.

    Також 19 квітня Кремль відреагував на борди Порошенка з Путіним.

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