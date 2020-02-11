Радник Зеленського заперечує протистояння з Богданом



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За даними ЗМІ, конфлікт між Богданом і Єрмаком загострився через внутрішньополітичні питання

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заперечує наявність конфлікту з очільником Офісу президента Андрієм Богданом.

Про це він сказав в ефірі програми Реальна політика з Євгеном Кисельовим.

«У нас немає ніякої конкуренції, я прийшов з президентом в команду, я працюю, безпосередньо виконуючи доручення президента. І я можу вам сказати, вважаю це правильним і це моя позиція: у мене з усіма членами команди поважні робочі відносини», - сказав Єрмак.

За даними ЗМІ, конфлікт між головою Офісу президента Андрієм Богданом і радником Зеленського Андрієм Єрмаком загострився через внутрішньополітичні питання.

Зокрема, конфлікт намітився після того, як Богдану не вдалося домогтися відставки Віталія Кличка з поста керівника Київської міської державної адміністрації.

За словами декількох джерел з оточення президента, саме Єрмак допоміг мерові Києва Віталію Кличку залишитися на посаді голови КМДА.

Раніше повідомлялося, що керівник Офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.

Новим віцепрем’єрміністром — міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль.